Estudiantes de escuela superior que solicitaron admisión a la Universidad de Puerto Rico (UPR) para el próximo año académico recibieron esta semana comunicaciones erróneas provenientes de la institución universitaria, las cuales generaron confusión entre los adolescentes ya que contienen información que no se ajustaba a ellos.

Las comunicaciones no informan si el estudiante fue o no admitido a la institución universitaria, pues esos datos aún no se están informando.

El error más común es que estudiantes recibieron notificaciones de parte de la UPR avisando que estaban tramitando su solicitud de ingreso, pero los correos electrónicos tenían los nombres de otros jóvenes, establecían que habían pedido ingreso a programas académicos que ellos no solicitaron y presentaban puntuaciones de la prueba de admisión universitaria del College Board que no son las del recipiente.

Por ejemplo, este diario revisó el acuse de recibo de solicitud que recibió una estudiante de escuela superior. La joven solicitó ingreso a la UPR para programas relacionados al área de las Comunicaciones. No obstante, el correo electrónico que recibió está dirigido a un varón, residente en Carolina, que solicitó ingreso a programas en el área de las Ciencias Sociales.

La directora de la Oficina de Admisiones de la UPR, Ivonne Calderón, precisó que las notificaciones se enviaron ayer y, de inmediato, se detectó “una falla” que provocó que se enviara información incorrecta.

“Inmediatamente solicitamos una investigación a la Oficina de Sistemas de Información para conocer qué provocó ese error”, indicó Calderón mediante declaraciones escritas.

De inmediato no se precisó cuántos jóvenes recibieron las notificaciones erróneas.

“Además, tomamos medidas correctivas incluyendo el envío de información a los estudiantes identificados con las siguientes instrucciones: ‘Si por error ha recibido algún correo electrónico con información que no le corresponde, por favor borre el mismo de manera inmediata y repórtelo rápidamente a [email protected] o a cualquiera de las oficinas de admisiones de los recintos. El directorio lo acceden a través de www.upr.edu/admisiones/directorio’”, añadió.