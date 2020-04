Líderes comunitarias de Culebra se quejaron este domingo de tener unas circunstancias extremadamente particulares para hacer cumplir hoy la Orden Ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez Garced que limita aún más el movimiento y el aislamiento social para así evitar la propagación del COVID-19.

“Tenemos un problema. Aquí no hay farmacia y no tenemos transportación marítima hoy. Estamos confinados. Esto está incorrecto. No hay aviones ni hay lanchas. Aquí estamos trancados hoy”, sostuvo la residente y comerciante de Culebra, Ruth Dávila.

La Orden Ejecutiva establece que los supermercados permanecerán cerrados hoy y la gente solo puede acudir, en caso de ser estrictamente necesario, a comprar comida preparada, echar gasolina o ir a la farmacia.

Pero Dávila al igual que la líder comunitaria de Culebra, Dolly Camareno, destacaron que en la isla municipio no hay farmacias comerciales. Solo dependen de la que hay en la clínica de salud que es administrada por el Hospital Menonita y hoy no despachan medicamentos.

Indicaron que hoy tampoco hay sistema de transporte marítimo disponible.

El alcalde de Culebra, Iván Solís, destacó que se mantiene en comunicación con el gobierno central y que se le informa de todas las decisiones del task force médico creado por Vázquez Garced. Indicó que en caso de una emergencia, el municipio, mantiene y paga por los servicios que puede proveer la línea aérea Vieques Air Link.

1 / 20 Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email Segundo Rodríguez | Rector del Recinto del RCM de la UPR. Trabaja en el Centro Médico como cirujano especializado en cáncer de colon. Es subespecialista en cirugía colorrectal de la Universidad de Nueva York.

Juan Carlos Reyes | Catedrático y dirige el Departamento de Bioestadística y Epidemiología de la Facultad de Ciencias Biosociales y Escuela Graduada de Salud Pública del RCM.

Pablo Rodríguez | Catedrático del Departamento de Cirugía del RCM. Dirige el Centro de Traumas de Puerto Rico desde 1999. Es el “chairman” del Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos.

Guillermo J. Vázquez | Infectólogo, catedrático y dirige el Departamento de Microbiología y Zoología Médica del RCM de la UPR. Hizo una especialidad en Medicina Interna y subespecialidad en Enfermedades Infecciosas en el Medical College of Virginia.

Luis Carlos Torrellas | Se graduó de Medicina del RCM de la UPR y luego hizo su entrenamiento en Neumología y Cuidado Crítico en el Hospital Presbiteriano de Nueva York. Es director médico del Hospital Menonita, en Humacao.

Humberto M. Guiot | Catedrático asociado del Departamento de Medicina del RCM, donde también es profesor conjunto del Departamento de Microbiología y Zoología Médica. Es decano asociado de Asuntos Académicos de la Escuela de Medicina del RCM.

Jorge Falcón | Decano asociado de Educación Médica Graduada del RCM. Hizo su doctorado en medicina en la Ponce School of Medicine. Hizo su residencia en Medicina de Emergencia en el Hospital de la UPR en Carolina.

Wanda Maldonado | Catedrática y decana de la Escuela de Farmacia del RCM. Obtuvo un doctorado en Farmacia de la Universidad deMaryland. Se destaca en la enseñanza clínica en el Hospital Universitario y el Pediátrico.

Elba Díaz-Toro | Catedrática y directora del Departamento de Ciencias Restaurativas del RCM. Investigadora, facultativa y directora de Educación y Clínica de Oncología Dental del Centro Comprensivo de Cáncer.

Marcia Cruz | Directora ejecutiva del Centro Comprensivo de Cáncer y catedrática del RCM. Es profesora adjunta en la Universidad Johns Hopkins y en el Centro de Cáncer MD Anderson. Dirige la División de Oncología Gastrointestinal en el Oncológico.

José Camuñas | Catedrático asociado y dirige el Departamento de Medicina de Familia del RCM. Es miembro de la Facultad del Departamento de Medicina Familiar del Hospital de la UPR Doctor Federico Trilla.

Dharma Vázquez | Decana de la Escuela Graduada de Salud Pública del RCM. Tiene un doctorado en Salud Pública en Walden University y es licenciada en Administración de Servicios de Salud y Relacionista Profesional.

Karen G. Martínez | Catedrática asociada de la UPR, directora interina del Departamento de Psiquiatría del RCM y dirige el Centro para el Estudio y Tratamiento del Miedo y la Ansiedad en el RCM.

Cynthia Pérez | Catedrática del Departamento de Bioestadística y Epidemiología de la Escuela Graduada de Salud Pública de la UPR. Tiene una maestría en Estadística y un doctorado en Epidemiología.

Jorge Santana | Profesor de Medicina y Enfermedades Infecciosas del RCM, donde es director e investigador principal de la Unidad de Investigaciones Clínicas sobre Sida.

Enid J. García | Epidemióloga del Hospital UPR Doctor Federico Trilla. Es médico de familia, graduada del RCM con una maestría en Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de Boston University.

Jorge Matta | Tiene un Bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Contabilidad y Finanzas y Maestría Administración de Servicios de Salud. Es el Director Ejecutivo del Hospital Universitario de Adultos desde 2010 hasta el presente.

Juan Salgado | Se graduó de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Caribe. Es director médico del Centro de Cirugía Mínimamente Invasiva y Endometriosis.

Myrna L. Quiñones | Egresada de la Escuela de Medicina de la UPR. Hizo su internado y residencia en Pediatría en el Hospital Pediátrico, donde es directora médica. Es catedrática de Pediatría de la Escuela de Medicina en el Pediátrico.

William Méndez | Catedrático y director del Departamento de Cirugía de la Escuela de Medicina del RCM de la UPR. Es jefe de Cirugía Endocrina y facultativo de Trauma y Cuidado Agudo del Departamento de Cirugía del RCM. Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email

“El municipio tiene un avión 24 horas y cualquier emergencia se transporta”, explicó Solís.

Agregó que el área de Bioseguridad, adscrita al Departamento de Salud, instaló una carpa al lado de la clínica de salud para atender cualquier paciente positivo al COVID-19.

Solís dijo que cualquier persona que necesite de medicamentos debe hacer las gestiones y organizarse para no adquirirlo un domingo.

“Se tiene uno que preparar para esto”, afirmó.

Pero las líderes comunitarias de Culebra indicaron que la gobernadora debe tomar en consideración la situación particular de las dos islas municipio.

“La gobernadora no ha hecho ninguna excepción en los casos de Vieques y Culebra”, apuntó Camareno.

Recordó que el único transporte de las dos islas es marítimo y depende del funcionamiento de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM). También recordó que las embarcaciones recreativas, con tripulantes del extranjero, continúan llegando a Culebra sin que se tome acción.

“Nada de eso lo están tomando en consideración. Ni sale en los comunicados ni en las conferencias de prensa de la gobernadora”, afirmó Camareno.

Menos viajes

El alcalde, por su parte, adelantó que dialoga con la ATM para que restrinjan aún más los viajes a la isla.

“Estamos en conversación ya desde la semana pasada con la ATM para eliminar viajes, que solo se den para servicio. Ha venido uno que otro turista y los han virado”, dijo.