Desde ayer, el alto liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) realiza reuniones y consultas internas con la intención, originalmente, de convencer al gobernador Ricardo Rosselló Nevares de no aspirar a un segundo término en el 2020 y, más recientemente, para que presente su renuncia al cargo ejecutivo que ocupa.

Sin embargo, la movida de la cúpula del PNP, que incluye a los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, así como la comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González, requeriría el aval del primer ejecutivo para que designe un secretario de Estado que luego, si se concretara la salida de La Fortaleza, asuma ese cargo y termine el cuatrienio, dijeron a El Nuevo Día tres fuentes separadas.

“Esto está bien fluido. Inicialmente estaban buscando que el gobernador se quitara de la reelección, pero la cosa está tan mala que básicamente se ha cruzado la línea para pedirle la renuncia”, dijo uno de los informantes.

Rivera Schatz, Méndez y González ocupan las vicepresidencias del PNP. Remover al mandatario de la presidencia de la colectividad sería asunto fácil, indicaron las tres fuentes consultadas.

En medio de esa discusión, han surgido los nombres del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz; el exaspirante a la alcaldía de San Juan Leo Díaz; el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, y el excomisionado residente en Washington Pedro Pierluisi, según las fuentes.

Pero, entre ellos, los nombres de Rivera Cruz y Pierluisi se mencionan con más insistencia.

El asunto más complicado es la renuncia del gobernador, una situación sin precedentes en Puerto Rico, cuyo gobierno sufrió un duro golpe la semana pasada ante el arresto de las extitulares del Departamento de Educación y la Administración de Seguros de Salud, además de varios contratistas, y aún enfrenta varias pesquisas federales.

Una de las fuentes indicó que -entre los legisladores- hay los votos para comenzar un proceso de residenciamiento, pero requieren inicialmente que se seleccione a quien ocuparía la secretaría de Estado.

Méndez, sin embargo, rechazó que negocie la saluda del gobernador de la Mansión Ejecutiva

“Yo no estoy negociando nada”, dijo a su llegada a una reunión del caucus novoprogresista en la Cámara, en Toa Baja.

El líder cameral comentó que él no cree que sea prudente pedirle la renuncia al gobernador.

“Mi posición es que él no debe ser el candidato a la reelección. Creo que el gobernador laceró la confianza de todos, por lo menos mi confianza la laceró, y yo no puedo respaldarlo a una candidatura a la gobernación”, sostuvo.

De acuerdo con la Constitución, ante una vacante en la gobernación, le correspondería al secretario de Estado asumir el cargo. Sin embargo, Luis G. Rivera Marín, renunció el sábado, luego que se revelara el contenido del chat de Telegram, en el que él también participó.

En el orden de sucesión que estable la Carta Magna, le seguiría la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, pero Rivera Schatz tiene serias objeciones con la funcionaria.

Después de la secretaria de Justicia, sucede en el cargo de gobernador el secretario de Hacienda, Francisco Parés, quien tiene 31 años y no los 35 años que exige la Constitución para ocupar el principal cargo electivo en la isla.

Además, coincidieron los informantes, dejar a Vázquez al mando del país no supondría un distanciamiento o corte final con la administración de Rosselló Nevares. Igualmente, el liderato del PNP busca una persona que no tenga aspiraciones políticas, al menos, para el cargo de gobernador en el 2020, pues tanto González como Rivera Schatz no descartan buscar ese puesto en las próximas elecciones generales.

Los posibles sustitutos

Contactado por El Nuevo Día, Pierluisi evitó hacer comentarios. “(Estoy) impedido de hacer expresiones o conceder entrevistas, siguiendo las normas del bufete para el que trabajo”, se limitó a decir.

Pierluisi, quien se midió en primarias a Rosselló Nevares en el 2016 y no resultó favorecido, trabaja para el bufete O’Neill & Borges, que presta servicios a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“El problema que él (Pierluisi) tiene es que la Junta es el organismo más odiado en este momento y él trabajaría de la mano de la Junta. Ese es su problema”, sostuvo una fuente.

A preguntas de este diario, Rivera Cruz no fue categórico cuando se le preguntó si estaría disponible para el cargo.

“Nadie me ha llamado con relación a eso y, de todas maneras, en este momento, no hay espacio para especulaciones ni para escenarios hipotéticos”, respondió el alcalde.

Díaz, entretanto, habría sido descartado por los líderes del PNP porque es una figura muy cercana a Rosselló Nevares y a Carlos Bermúdez, ahora exasesor de comunicación y relaciones públicas del gobernador que participaba del polémico chat. Díaz no respondió las llamadas de este medio.

El alcalde de San Sebastián no quiso hacer comentarios cuando este diario lo contactó. Pero las fuentes dijeron que el ejecutivo municipal tiene interés en el cargo y probablemente en aspirar a la gobernación en el 2020.

“La preguntaes quién se quiere meter en este revolú”, dijo una de las fuentes.

Ninguno de los tres vicepresidentes del PNP se ha comunicado con el gobernador durante las últimas 24 horas, dijo una fuente.

“El gobernador está solo. El problema lo generó él por rodearse de personas que engordaban su ego y le creaban enemigos ficticios porque le hablaba mal al gobernador de esa persona. El que le hacía frente y le decía ‘gobernador, esto está mal’, ese mismo corrillo, (que estaba en el chat) se encargaba de decirle ‘ese tipo está en contra tuya”, indicó.

En el intercambio en Telegram, participaron, además de Rosselló Nevares, los asesores en comunicaciones del gobernador Carlos Bermúdez y Rafael Cerame; el exasesor legal principal Alfonso Orona, el saliente director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino; el publicista y presidente de la agencia KOI Americas, Edwin Miranda.