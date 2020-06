A un día del reinicio de labores en diversas oficinas del gobierno, líderes sindicales solicitaron a la gobernadora Wanda Vázquez que cumpla con la promesa que aseguran hizo en la reunión la pasada semana en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, respecto a que se le realizaría la prueba diagnóstica de coronavirus (COVID-19) a todos los empleados que se reincorporan mañana a sus labores.

“La gobernadora se expresó y la gobernadora indicó allí que iba a tomar las medidas necesarias para que se hicieran las pruebas a todos los empleados”, sostuvo Luis De Jesús, presidente de la Unión Independiente Auténtica (UIA). “Nuestra solicitud allí, de todos los líderes obreros, es que (la prueba) se hiciera de manera preventiva a todas las personas que iban a entrar a la reapertura del gobierno”.

El nuevo llamado a la gobernadora surge luego de que en unas declaraciones escritas a El Nuevo Día la administración gubernamental indicara que el reinicio de los trabajos presenciales en las agencias del gobierno el 1 de junio se centra en la identificación de síntomas en los infectados, el distanciamiento entre los funcionarios y el uso del equipo de protección, como mascarillas y desinfectante de manos.

A los empleados “se le harán las preguntas de rigor. Si el empleado manifiesta haber estado expuesto a una persona contagiada o tiene alguno de los síntomas, se enviará a realizar la prueba”, sostienen las declaraciones.

A partir de mañana se estarían reincorporando los empleados de las áreas de presupuesto, finanzas, compras y recursos humanos de cada agencia gubernamental.

De no establecer un plan con instrucciones para que a todo empleado que represe a sus labores se le administre la prueba diagnóstica del novel virus, la gobernadora “faltaría al compromiso que hizo con el liderato sindical, donde afirmó que todos los empleados que estuvieran siendo reintegrados a las labores se les estaría administrando la prueba”, manifestó Roberto Pagán, presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT).

“Puede haber empelados asintomáticos que regresen a sus labores y empiecen a contagiar a sus compañeros”, advirtió Pagán, añadiendo que preocupa que pueda suceder lo mismo cuando haya que atener ciudadanos, si no se establecen protocolo abarcador de forma preventiva.

Respecto a las pruebas, el pasado miércoles al culminar la reunión con los líderes sindicales el secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto, manifestó que “la gobernadora fue enfática y muy clara. Las pruebas hay que hacerlas a los empleados públicos cuando regresen”.

Pero un día antes del reinicio de labores, Ángel Pinto, presidente del gremio ProSol Utier de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), aseguró que tras la reunión del miércoles nada ha mejorado allí.

“Por lo menos en nuestro centro de trabajo en la Autoridad de Carreteras no ha habido comunicación sobre el particular (las pruebas) y no ha habido ningún avance. La gobernadora hizo un compromiso el miércoles, que se iban a realizar. En la ACT no he hemos recibido comunicación, no hemos recibido respuestas”, apuntó.

Dicho gremio también agrupa empleados unionados que son parte del personal administrativo que iniciará labores mañana en el Centro Gubernamental Minillas en Santurce. Sobre la prueba a esos empleados, Pinto aseguró que tampoco ha habido comunicación. Para el líder sindicalista, esperar a que haya personas con síntomas para entonces realizarle la prueba “no hace ningún sentido”.