Ponce – Lorenzo Delgado Torres camina por la plaza Las Delicias e inmediatamente es detenido por sus seguidores. “Hermano, no te quites”, le saluda uno. “Míralo ahí, el hombre que hizo esto posible”, vocifera otro, mientras arranca aplausos de la gente a su paso. Los ponceños, reunidos en la plaza, se le acercan para pedir fotos como a una celebridad.

El hombre de más de seis pies de altura difícilmente pasa desapercibido en cualquier sitio, pero su fama reciente se debe a que reveló, en su perfil de Facebook “El León Fiscalizador”, que el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) mantuvo un almacén en Ponce con suministros sin repartir. La ubicación y existencia de este almacén ni siquiera los alcaldes y la alcaldesa del área sur la conocían.

“Esta página que yo trabajo en el área sur se dedica a esto, a fiscalizar y a ayudar a la comunidad… Desde que empezaron los temblores en Guánica, le empecé a dar seguimiento a eso. Empiezo a ver la necesidad del pueblo y a visitar muchos campamentos… Cuando me cuentan de esto (el almacén), yo digo ‘olvídate, aunque no duerma, voy a encontrar este lugar’”, relató.

Su fanaticada en Ponce y los municipios del sur ha ido en aumento desde que creó hace cuatro años la página de Facebook antes conocida como “Enzo TV”. Al momento de publicar esta nota, su página en la red social ya alcanzaba los 194,000 seguidores, mientras decenas de miles de personas accedían a sus transmisiones en directo.

Al hablar sobre los orígenes de esta página, Delgado Torres confesó que se convirtió en un fiscalizador del Municipio de Ponce luego de que le negaron financiamiento para un proyecto personal. En 2017, se propuso recorrer toda la costa de Puerto Rico con drones lo que, aseguró, se convertiría en un récord mundial de Guinness.

“El Municipio me dijo que ellos no tenían dinero. Eso fue un lunes. El miércoles, veo en un periódico local que habían entregado unos contratos. Ahí, yo me pregunté: ‘caramba, ¿hay dinero para contratos, pero no para un ciudadano que quiere aportar a la economía de un pueblo y el turismo?’ Ciertamente, fue muy indignante y ahí es que nace básicamente lo que es el león fiscalizador”, contó.

Ante las críticas sobre supuestos intereses políticos, admitió que ha endosado a algunos aspirantes como a la candidata a senadora por el Distrito 6 del Partido Popular Democrático (PPD), Sheila Dávila Rodríguez, con quien aparece en una foto, y al candidato a alcalde de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal Albelo. Aun así, negó las versiones de que esté afiliado al PPD o que haya recibido dinero de candidatos de ese partido.

“Cuando le tiré al alcalde de Peñuelas y Sabana Grande, los populares decían que Mayita me tenía un sueldo, pero cuando le tiro a Mayita dicen que los populares… Yo no creo en nada de eso”, ripostó sobre las críticas que ha recibido principalmente de los alcaldes ligados al Partido Nuevo Progresista (PNP).

Entonces, añadió: “Eso que se encontró allí (en el almacén), ¿tiene que ver con partidos? No, eso tiene que ver con el pueblo. Eso que está allí no tiene colores. Eso que está allí es del pueblo”.

Agregó que está dispuesto a endosar candidatos a puestos electivos, pero “siempre he sido enfático de que se vote por candidatura”.

Tras 30 años residiendo en el estado de Florida, Delgado Torres aseguró que regresó a Puerto Rico el 17 de diciembre de 2016, debido a que su abuela se encontraba enferma. Aunque consideraba quedarse solamente tres días, decidió permanecer en el barrio Guaraguao junto a su abuelo luego de la muerte de su abuela, contó.

El residente de Ponce indicó que se dedica completamente a producir contenido para sus redes sociales, así como para producir fotos y vídeos bajo contrataciones independientes. Su página, dijo, opera con donativos así como con contenido auspiciado de comerciantes.

Las razones por las cuales Facebook bloqueó su página momentáneamente, luego de revelar la existencia del almacén, las desconoce.

“Nunca hubo violencia, nunca se incitó a la violencia. Simplemente, pienso yo que fueron personas que no estaban de acuerdo con lo que se descubrió. Yo honestamente, estoy tranquilo porque hice mi trabajo. Amo esto y lo seguiré haciendo”, dijo. Minutos después de la entrevista, se supo que el portal estaba nuevamente disponible.