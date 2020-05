A nuestra audiencia: El Nuevo Día te ofrece acceso libre de costo a su cobertura noticiosa relacionada con el COVID-19. Si quieres apoyar nuestra misión de brindarte información verdadera, pertinente y útil ahora y después de la emergencia, te exhortamos a suscribirte en suscripciones.elnuevodia.com.

El secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, afirmó hoy que las estadísticas que ha recopilado la agencia en días recientes sobre la incidencia del COVID-19 muestran un panorama “más alentador” para la isla, aunque recalcó que “no es momento para bajar la guardia todavía”.

El funcionario aseguró que Puerto Rico ya pasó su pico de contagios esta pasada semana sin que se reportara un colapso de hospitales o uso masivo de respiradores en pacientes contagiados, pese a como se había proyectado en un inicio.

González Feliciano explicó a El Nuevo Día que la agencia movió la fecha de abril a mayo luego de considerar las estadísticas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) que establecían que el pico de contagios sería el 8 de mayo, y no a mediados de abril como se había anticipado.

“Puse más énfasis en las personas que morían (durante esa semana). El primer día de esta semana tuvimos 0 muertes, el segundo 2, el tercero 0 muertes, el cuarto 3 muertes y el quinto, que fue el viernes, 5, y hoy (sábado) se reclamó una persona muerta. De la misma forma, vimos el viernes 125 (casos) positivos y hoy únicamente 17 positivos”, detalló el funcionario.

El secretario estableció que la variación entre 125 y 17 casos positivos reportados entre ayer y hoy, respectivamente, refleja la cantidad de pruebas que se han realizado en Puerto Rico que superan las 70,000.

“Los laboratorios privados de referencia están haciendo aproximadamente 1,000 pruebas de PCR. Un mes atrás aquí no se hacían mil pruebas en una semana. El gobierno está haciendo 350 a 500 pruebas. Así que eso se le agradece, porque nos están dando la mano en poder aumentar la capacidad para hacer pruebas en Puerto Rico”, indicó González Feliciano al asegurar que el número de pruebas diarias aumentará a medida que se administre una mayor cantidad de pruebas serológicas.

Desde el pasado lunes hasta hoy, en la semana que comenzó con una nueva orden ejecutiva que flexibilizaba algunas disposiciones sobre la cuarentena, el Departamento de Salud reportó 35,81, 44, 63, 125 y 17 casos positivos únicos por día, respectivamente.

Cuestionado sobre si se esperaba que se informaran tales cantidades durante estos días y si ello amerita volver a establecer restricciones, González Feliciano reaccionó con que los números muestran que “mientras más pruebas, tendremos más positivos”.

“La decisión de hacer el cambio en la cuarentena, y se lo comenté a la gobernadora, establecía que sí se iba a reflejar más casos positivos, pero que realmente como aumentamos la cantidad de laboratorios que estaban haciendo las pruebas, pues definitivamente los positivos iban a aumentar a diferencia de disminuir”, señaló.

El funcionario adelantó que no sería el próximo 25 de mayo cuando podamos volver a ver nuevos cambios en la cuarentena. La nueva orden ejecutiva estará vigente hasta ese día.

“Es muy temprano para yo indicarte a ciencia cierta si sí o si no. Las disposiciones de los CDC establecen que luego de implantar nuevos cambios hay que esperar 14 días, así que nos mantendremos vigilantes y, en su momento, lo plantearemos en conversación con la gobernadora”, acotó.

A continuación, otra serie de detalles que ofreció el secretario:

1. Los hospitales están operando con entre 20% y 35 % de utilización.

2. La Asociación de Laboratorios de Puerto Rico pondrá a disposición sus 901 laboratorios para hacer pruebas. El secretario indicó que al momento no todos están funcionando.

“Esa cantidad de laboratorios se suma a los laboratorios grandes como Borinquen, Toledo y los que habían comenzado antes. Los laboratorios grandes (de referencia) están haciendo más pruebas moleculares, los de la periferia están en disposición de hacer las serológicas y también tomar la muestra para molecular y enviarla a laboratorios que tengan los reactivos”, explicó.

3. Reconoció que en la isla se están haciendo más pruebas serológicas (rápidas) que las moleculares.

“Sin embargo, he consultado con doctores reconocidos y me dicen que un positivo por serológica es un positivo irrespectivamente si no tiene la PCR (prueba molecular). Han tenido pruebas donde tienen positivo a IGM y negativo a PCR. Una explicación científica para eso puede ser que cuando se hace la prueba en la nariz puede dar negativo, pero si se hace más cerca del pulmón arroje positivo al virus, porque ahí es donde está más cerca”, aseveró.

4. No pudo ofrecer la cifra de pacientes que se han contactado como parte del rastreo de casos de contagios, pero indicó “son más de 2,233 que ya habíamos contactado y que informamos en la conferencia de prensa”.

5. La cifra de 108 muertes que se tiene hoy podría ser menor.

“Lo he hablado con la doctora (María) Conte (comisionada del Negociado de Ciencias Forenses) y no tenemos manera científica de probar que las muertes reportadas por el Registro Demográfico fueron, en efecto, por COVID-19”, señaló.

Además, indicó que al comparar el total de decesos de Puerto Rico con otros estados coloca a la isla con una distribución de 3 muertes por cada 100,000 habitantes.

“Definitivamente, el esfuerzo de la cuarentena, el distanciamiento físico y las instrucciones que se dieron primero que cualquier otro estado tuvieron un efecto fenomenal”, afirmó.

6. No se puede bajar la guardia.