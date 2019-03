Aunque todavía no es momento de guardar la sombrilla, puesto que los vientos alisios continúan provocando la entrada de aguaceros en la zona, el fin de semana vislumbra con un panorama más soleado, informó hoy el Servicio Nacional de Meteorología.

Aguaceros de leve a moderada intensidad y de rápido movimiento -similares a los de los pasados días- podrán observarse en la mitad este de Puerto Rico. Ya para la tarde, indicó la meteoróloga Odalys Martínez, no se descarta el desarrollo de lluvias en el cuadrante noroeste de la isla por efectos locales.

Mientras, no se espera acumulación de lluvia significativa asociada a estas condiciones.

“Para el fin de semana, deberíamos de ver una reducción en esa frecuencia de aguaceros a medida que una masa de aire un poco más seca entra”, indicó la experta.

La precipitación está asociada a los vientos del este que permanecen entre 15 y 20 millas por hora y que han provocado condiciones picadas en aguas del Atlántico en los pasados días.

De hecho, el oleaje para las aguas mar afuera del Atlántico continúan entre 5 a 7 pies, por lo que sigue en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas. El oleaje en el mar Caribe estará entre 3 a 5 pies.

De otro lado, existe un riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte y Culebra. La mayoría del resto de las playas mantienen un riesgo moderado.

There is a high risk of rip currents for the northern beaches of Puerto Rico, and the beach of Culebrita. In addition, a high risk of rip currents for the beaches of Saint Thomas and Saint John. pic.twitter.com/FCjxgYIA1p — NWS San Juan (@NWSSanJuan) March 1, 2019

Las temperaturas en zonas costeras oscilarán en los medios 80 grados Fahrenheit y el índice de calor estará entre los altos 80 grados F.

Guajataca disminuye un poco más

El patrón de baja precipitación continúa siendo una mala noticia ante los niveles bajos del embalse Guajataca que se mantiene en el nivel de ajustes operacionales, según el monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

La más reciente lectura de la AAA indica que Guajataca se encuentra con una altura de 188.11 metros, una diferencia de 0.03 metros en comparación con la lectura de ayer.

Los meteorólogos han indicado a este medio en varias ocasiones que no se espera un aumento significativo de lluvia durante las próximas semanas.

Se espera, en cambio, que mayo traiga la precipitación necesaria para aumentar los niveles del embalse que mantiene a la AAA con un plan de racionamiento de agua activo para Aguada, Aguadilla, Moca, Isabela, Camuy, Quebradillas y el barrio Puntas de Rincón.