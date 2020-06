El movimiento de pasajeros visitantes a las islas municipios de Vieques y Culebra era hoy considerablemente menor al de un típico sábado en el terminal de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), donde se implementan medidas de distanciamiento físico y toma de temperatura a todos los que viajan.

El servicio a visitantes se reanudó el viernes, pero a mitad de la capacidad normal para continuar dándole prioridad a los residentes. Según la ATM, el espacio destinado por lancha para los visitantes será de entre 10% y 15%.

Desde que comenzó la emergencia del COVID-19, el transporte marítimo se usa a la mitad de su capacidad y hasta el viernes era solo para residentes.

El Nuevo Día abordó tanto a visitantes como a residentes, quienes mostraron cautela ante la posibilidad de que lleguen viajeros con el novel virus, pero también cierto grado de optimismo.

Lourde O’Neill y su familia aprovecharon la reanudación de los viajes a visitantes para pasar el fin de semana del Día de los Padres y verificar, por primera vez desde febrero, cómo está la residencia de la cual es dueña con su esposo en Culebra.

“Se ven que están tomando distancia. Todo el mundo tiene mascarilla puesta y lo veo todo tranquilo y controlado”, dijo O’Neill quien regresa mañana con su familia a la isla grande. “Vamos a verificar la casa y eso y ver como están las cosas. Llevo todas mis cosas para no entrar al pueblo para nada y no contagiarme”.

En el caso de Victoria (no quiso brindar su apellido) viajó ayer junto a su familia a Vieques, también para celebrar el Día de los Padres, pero en una residencia alquilada a través de la plataforma Airbnb. Según dijo, le tranquiliza saber que se están tomando medidas de precaución en el terminal de ATM.

“Vamos a pasarla bien, tomar aire y ventilarnos”, dijo Victoria al sostener que no tiene preocupaciones sobre contagiarse ella o su familia. “Para nada, para nada. Se están tomando todas las medidas, con mucha precaución. No pensamos que haya ningún tipo de problema. Si no, no estaríamos viniendo”, dijo.

Iris Correa y su amiga, Yamilette Hernández, abordaron hoy el viaje de las 11:00 a.m. (el único en el día para visitantes) y regresarían a las 5:00 p.m. En entrevista con El Nuevo Día contaron que organizaron el viaje de manera improvisada al enterarse que el servicio a visitantes fue reanudado y compraron los boletos a través de una aplicación.

“Está súper vacío. Pensábamos que estaría mucho más movido. En el transporte fui la única persona montada del estacionamiento hasta acá”, dijo Correa. “Veo que la gente está teniendo el distanciamiento social que se requiere”.

Josmée García Rodríguez era el joven encargado esta mañana de tomarle la temperatura a los residentes como participante de una misión de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Según dijo, su rol consiste en hacerle preguntas básicas a los viajeros sobre posibles síntomas, contacto con personas infectadas con COVID-19 y si han tomado medicamentos recientes. Cualquier viajero que arroja 100.4 grados Fahrenheit o 38 grados Celsius o más sería referido a una carpa donde un médico haría una evaluación más profunda. Ese protocolo también aplica a residentes de Vieques y Culebra.

“Se les indica también que mantengan distanciamiento de seis pies y que si son un grupo grande dejen un asiento (en la sala de espera) entre medio de ellos y otro grupo”, dijo.

Cautela entre residentes

Mientras Culebra y Vieques se abren nuevamente a residentes, lo que podría tener un impacto positivo en sus respectivas economías, residentes como Mayra Félix Rivera observan con escepticismo. Por ejemplo, no tiene claro cómo se limitarán los viajes de visitantes a un solo trayecto por embarcación por día cuando dueños de propiedades en Culebra, que a su juicio deberían caer bajo la categoría de visitantes, viajarían como residentes si presentan identificaciones en que aparece con una dirección residencial de Culebra.

“Me preocupa mucho porque ahora hay más capacidad de pasajeros y se puede ver afectado el residente”, dijo la mujer al contar cómo el ferry que utilizó hoy en la mañana para moverse de Culebra y Ceiba solo tuvo capacidad para 30 pasajeros. Esa lancha zarpó a las 7:00 a.m. pero tuvo que levantarse a las 4:00 a.m.

Aunque Rivera, quien se describió como líder comunitaria, regresó a Culebra hoy en la lancha de “visitantes”, alertó que existe el riesgo de que más adelante ese viaje diario de visitantes sea vedado a residentes.

Rivera sostuvo que se está haciendo un buen trabajo de cernimiento a los viajeros, pero que al fin de cuentas se trata de un acto de responsabilidad individual.

“Soy una que llegué aquí (a Ceiba), ni siquiera me paré en un restaurante a comer, tengo una fundita aquí. Allí están dando un servicio excelente”, dijo al referirse a la toma de temperatura y las entrevistas a visitantes. “Pero a la hora de la verdad, si te tomas una pastilla no tendrás temperatura. Todo es incierto y cada cual debe poner de su parte y cuidarse.”

Rivera resumió su postura subrayando sobre la importancia de que los turistas se comporten a la altura de los tiempos.

“Le pedimos encarecidamente a los turistas que sigan las reglas”, dijo Rivera. “Queremos compartir nuestra isla, claro que sí, pero que sigan la reglas para que todos estemos saludables”, finalizó.