La representante Lourdes Ramos aseguró anoche que insistirá en que el llamado proyecto de Retiro Digno sea incluido en una Sesión Extraordinaria a convocarse por la gobernadora Wanda Vázquez, luego de que la medida no fuera aprobada anoche, al finalizar la última Sesión Ordinaria del cuatrienio.

El Proyecto de la Cámara 2434, de 267 páginas y cuyo contenido provocó que decenas de empleados públicos acamparan por varios días frente al Capitolio en espera de su aprobación, establece una política pública de cero recortes a las pensiones y crea un nuevo fideicomiso para manejar todos los sistemas de retiro excepto el de la Universidad de Puerto Rico y el de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Ese fideicomiso se nutriría de la transferencia del 100% del balance depositado en las Cuentas para el Pago de las Pensiones Acumuladas creadas al amparo de la Ley 106-2017, el 100% de las aportaciones individuales de los participantes, el 100% de las aportaciones patronales, el 100% de los ahorros anuales producidos por la descarga, anulación o reducción en el servicio de la deuda pendiente al pago de bonos impugnados en corte, la restitución del 100% de las aportaciones individuales retenidas a los participantes del Programa de Cuentas de Ahorro para el Retiro creado a través de la Ley 3-1951 y el 100% de cualquier sentencia judicial por daños y perjuicios sufridos en el erario “a consecuencia de la impericia, negligencia, temeridad o malicia de los bancos suscriptores y sus representantes o consultores profesionales en la emisión, compra y venta de bonos impugnados”.

En apretada síntesis, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, según explicó Ramos, pretendió incluir una enmienda al proyecto que disponía que el efecto de la medida, incluyendo la creación del Fideicomiso, estaría en pausa hasta que un tribunal se expresara sobre la legalidad de ciertos bonos en controversia.

“Fondos buitre”, dijo Ramos. “Bonos en controversia… si el tribunal no se expresa nunca, y hay casos que tardan 10 años, el proyecto no serviría”.

Al oponerse a la medida, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) sostuvo que la pieza legislativa le amarraba las manos a la entidad, que tiene el rol de interactuar con la Junta de Supervisión Fiscal en negociaciones sobre el Plan de Ajuste de Deuda. Por ejemplo, pide a la Aafaf ha proteger “la totalidad” de las pensiones, anualidades y beneficios de los servidores públicos en momentos en que la JSF ha pospuesto por un año las reducciones en las pensiones de ciertos jubilados.

La Aafaf también objetó la eliminación del sistema “Pay as you Go “en favor del antiguo sistema fideicomisario sustentado por aportaciones patronales”, lee una carta de Hecrian Martínez Martínez, subdirector de Asuntos Legales a la Comisión de gobierno del Senado.

Ramos asumió en el hemiciclo de la Cámara lo que se conoce como un turno de privilegio al filo de la medianoche para explicar el trámite legislativo que puso al traste, al menos por ahora, la aprobación de la medida. Dijo que se reunió con seis organizaciones sindicales antes de radicar la medida y que durante un periodo de cinco meses un total de 17 organizaciones expresaron su apoyo.

De entrada, aclaró expresiones que hiciera anoche Rivera Schatz en el hemiciclo del Senado cuando en varias ocasiones cuestionó a viva voz si la Cámara ya había enviado al cuerpo legislativo que dirige el lenguaje acordado en el PC 2434 para que el Senado pudiese concurrir con las enmiendas, que ya él sabía habían sido rechazadas por Ramos. La legisladora, de hecho, las discutió con Rivera Schatz y un grupo de senadores a eso de las 10:00 p.m. en el hemiciclo del Senado.

“Llegaron enmiendas a las 7:00 p.m. que no son compatibles con la intención legislativa y con el trabajo que hizo el equipo para que esto se hiciera realidad. Pensando que con esa enmienda de última hora se destruía la intención legislativa, entendía que no era prudente concurrir”, dijo Ramos desde su banca.

“Esto requiere diálogo. Busca una opción que sea viable y que sea aprobada por ambos cuerpos”, añadió. “Estoy buscando una reunión con la gobernadora porque ella estaba disponible para firmar el proyecto y lo mencionó en su mensaje del presupuesto”.

La Junta de Supervisión Fiscal ya se ha expresado en torno a la medida y la ha objetado por su impacto fiscal.

“Fue una enmienda que no estaba contemplada en nuestras conversaciones. Cedí en algunas enmiendas, ellos cedieron en otras, pero en el tranque no hubo un consenso y voy a buscar el consenso con el compromiso que el señor presidente del Senado, que me había dicho que estaba disponible para aprobar el proyecto. Vamos a trabajar esa enmienda y se necesita consenso, si no hay consenso, no hay proyecto”, dijo Ramos.

En una publicación en su página de Facebook, Rivera Schatz sostuvo que el PC 2434 “adolece de pretender convertir a la legislatura en un Tribunal”.

“La Constitución de Puerto Rico no permite menoscabar obligaciones contractuales mediante legislación. Eso es algo resuelto por los tribunales en reiteradas ocasiones y que es de conocimiento general. Nuestra Constitución ubica en la Rama Judicial, no en la Asamblea Legislativa, la función de adjudicar casos y controversias”, sostuvo al insistir en que la media va en contra de “preceptos básicos y elementales de nuestra Constitución”.

Rivera Schatz insistió en que el objetivo que persigue el proyecto, que es evitar recortes a las pensiones y devolver los beneficios a pensionados y futuros pensionasal estado de derecho antes de la Ley 3-2017 “tiene que ser correcta en derecho”.