La renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares no pone fin a la inestabilidad que vive Puerto Rico hace más de dos semanas, y con la posible sucesión de Wanda Vázquez Garced, se vaticinan más conflictos.

“Esto no se ha acabado”, dijo ayer una fuente del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Cinco fuentes consultadas por El Nuevo Día indicaron que Vázquez, actual secretaria de Justicia, no está muy convencida de quedarse en la gobernación por los poco más de 17 meses que restan de cuatrienio. Vázquez asumiría el cargo el viernes, 2 de agosto, a partir de las 5:00 p.m., cuando se haga efectiva la renuncia del primer ejecutivo.

Anteanoche, cuando Rosselló Nevares anunció su dimisión a través de un vídeo grabado que colgó en la página de Facebook de La Fortaleza, dijo que, según el ordenamiento jurídico, le correspondería a Vázquez sustituirlo.

Pero, tan pronto culminó la grabación de Rosselló Nevares, la secretaria emitió unas declaraciones escritas en las que indicó que, “cuando se haga efectiva” la renuncia del mandatario, “de ser necesario”, asumiría el mandato que impone la Constitución del Estado Libre Asociado respecto al orden de sucesión que aplica cuando hay una vacante en la gobernación.

La Carta Magna dispone que, al gobernador, le sucedería en primer término el secretario de Estado, y en su ausencia, correspondería a quien ocupe la secretaría de Justicia.

Controversial figura

A Vázquez la rodean múltiples controversias sobre su desempeño en Justicia que, para algunos, echan sombras sobre su capacidad para gobernar. Por ejemplo, se ha cuestionado su pesquisa a los integrantes del chat de WhatsApp que provocó la salida de William Villafañe e Itza García de La Fortaleza, y su laxitud al investigar los vagones con suministros encontrados en la Comisión Estatal de Elecciones tras el paso del huracán María.

Más recientemente, se le cuestionó su lentitud al comenzar a investigar el contenido del polémico chat de Telegram, en el que participaron Rosselló Nevares y 11 allegados. En ese intercambio de mensajes, el grupo vertía comentarios homófobos, misóginos e insultantes, discutía asuntos de política pública y partidista, y daba instrucciones para manejar las estrategias del gobernador. La controversia del chat le costó la gobernación a Rosselló Nevares.

Intensa lucha política

De llegar a la gobernación, Vázquez se convertiría en la segunda mujer en ocupar el cargo.

Ayer, la comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González, no dudó en apoyarla para el puesto. “Cuenta con todo mi apoyo, experiencia y recursos”, dijo la comisionada por escrito.

Las fuentes de este diario indicaron que ese aval de González refleja, en parte, la lucha política que se anticipa entre la comisionada y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, de cara a las elecciones de 2020.

✉ Email El exsecretario de Estado y expresidente del Senado Kenneth McClintock. Dijo que aún no ha sido contactado para la posición. (GFR Media)

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. (GFR Media)

El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, fue considerado. Pero las fuentes indicaron que se descartó porque existía la preocupación de dejar acéfalo al municipio. (GFR Media)

El rector del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, Segundo Rodríguez Quilichini. Dijo que no ha sido mencionado. (GFR Media)

El excomisionado residente en Washington Pedro Pierluisi. Sus grandes escollos son sus vínculos con la Junta Fiscal y la posibilidad de que tenga aspiraciones políticas para 2020. (GFR Media)

El senador Larry Seilhamer. Contactado por este diario, dijo que no mencionaría si está o no disponible para el cargo para no abonar a especulaciones. (GFR Media)

Cuando aún Rosselló no había verbalizado su renuncia, él mismo trajo el nombre del exrepresentante Leo Díaz Urbina. (GFR Media)

También Rosselló dio el nombre de la procuradora de las Mujeres, Lersy Boria. (GFR Media)

Una de las fuentes puntualizó que, tras la salida de Rosselló Nevares, no solo hay presiones políticas. “Aquí van a moverse personas por intereses económicos, aparte del político y el personal”, afirmó.

Sin embargo, una vez Vázquez sea gobernadora, deberá designar a alguien para ocupar la secretaría de Estado, si es que Rosselló Nevares no lo hace antes del 2 de agosto. “Ella tendría la responsabilidad de nombrar sabiendo que es confirmable”, dijo uno de los informantes, en referencia a que el nuevo secretario de Estado debe tener el visto bueno de los líderes legislativos, Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez.

“Ahora hay un gran desorden. El que diga qué es lo que va a pasar, miente. Ella (Vázquez) es fiscal y no conoce las complejidades del gobierno. Ahora mismo, el presupuesto que está es el de la Junta (de Supervisión Fiscal). Ella se enfrenta a algo altamente desconocido y complejo. No domina decisiones de política pública”, dijo una de las fuentes.

Abundó que, a diferencia de los presidentes legislativos, Vázquez no es una figura electa, lo que también podría generar tensión entre ambas partes. Anticipó que el país podría convertirse en uno “caótico” a nivel gubernamental y político.

“Si no hay una figura de consenso, no hay quien pueda gobernar”, afirmó un informante.

Ayer, frente a La Fortaleza, los manifestantes que llegaron a celebrar la renunciade Rosselló Nevares también entonaban consignas contra la secretaria de Justicia. “Que llueva, que llueva, que Wanda va pa’ fuera”, era uno de los estribillos que cantaban. También, en las paredes de los edificios en el Viejo San Juan, hay grafitis que recogen el mismo sentir: “Vamos por Wanda + los otros”.

Suenan varios nombres

En la administración Rosselló Nevares, así como al interior del PNP, se barajan múltiples nombres para la secretaría de Estado.

El excomisionado residente en Washington Pedro Pierluisi se menciona como una de las personas disponibles. Sus grandes escollos, sin embargo, son sus vínculos con la Junta Fiscal, a la que asesora como miembro del bufete O’Neill & Borges, y la posibilidad de que tenga aspiraciones políticas para 2020. Rivera Schatz y González también pudiesen aspirar a la gobernación.

“Mi compromiso probado con Puerto Rico y mi gente se mantiene tan firme como el primer día. Mi corazón y mi mente están con cada puertorriqueño, pero en este momento, las normas a las que estoy sujeto en el bufete para el que trabajo no me permiten hacer expresiones o conceder entrevistas”, dijo Pierluisi en unadeclaración escrita.

Otro de los mencionados es el senador Larry Seilhamer. Contactado por este diario, dijo que no mencionaría si está o no disponible para el cargo para no abonar a especulaciones. “No he recibido ningún tipo de llamadas ni de acercamiento”, indicó.

El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, fue considerado. Pero las fuentes indicaron que se descartó porque existía la preocupación de dejar acéfalo al municipio. Rivera Cruz no contestó llamadas ayer.

El exsecretario de Estado Kenneth McClintock y el rector del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, Segundo Rodríguez Quilichini, también ha sido mencionados. Ambos dijeron que no han sido contactados.

Cuando aún Rosselló Nevares no había verbalizado su renuncia, él mismo trajo a la mesa los nombres del exrepresentante Leo Díaz Urbina, el presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Elí Diaz Atienza, y de la procuradora de las Mujeres, Lersy Boria. Todos fueron descartados por los líderes legislativos, dijo una fuente.

Llegó a plantearse, incluso, que Méndez o Rivera Schatz ocuparan la secretaría de Estado, además del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez.

Intento de normalidad

En tanto, en lo que pareció un intento de retomar la rutina en los pocos días que le quedan en la mansión ejecutiva, Rosselló Nevares se reunió ayer con los jefes de agencia de su equipo de seguridad. También, se reunió con su asesor legislativo, Manolo Martín.

El gobernador reveló ambos cónclaves con fotos que publicó en su cuenta de Twitter.

Por lo regular, al finalizar esas reuniones, los jefes de agencia bajan a la sala de prensa de La Fortaleza a responder preguntas de los periodistas. Ayer, sin embargo, no fue así. El hermetismo volvió a reinar en el Palacio de Santa Catalina, como ha ocurrido desde el 16 de julio, cuando Rosselló Nevares ofreció su última conferencia de prensa.

En la segunda foto, el gobernador escribió: “Repasando medidas legislativas pendientes y asuntos de transición con nuestro asesor legislativo”.

Ayer, ningún funcionario en la mansión ejecutiva estuvo disponible para entrevista. El secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, ni siquiera devolvió los mensajes de texto enviados a su celular.

Detrás de la renuncia

Tras las filtraciones del chat de Telegram, personas cercanas a Rosselló Nevares le aconsejaron entregar la presidencia del PNP y desistir de aspirar a la gobernación.

Fuentes de El Nuevo Día cercanas al primer ejecutivo indicaron que, durante esos días, el mandatario aún no asimilaba lo que le ocurría. “No entraba en razón”, dijo uno de los informantes sobre los primeros días tras las divulgaciones del chat.

El martes, el gobernador pareció entender su realidad y aceptó entregarel cargo, dijeron las fuentes. Para ese entonces, la Cámara esperaba el informe de tres juristas que determinarían si existía base alguna para iniciar un residenciamiento contra el gobernador.

El acuerdo fraguado entre el gobernador y el presidente cameral fue que Rosselló Nevares renunciaría antes que los legisladores se pronunciaran. La hora determinada fue el mediodía del miércoles, dijeron las fuentes. Antes que concluyera el caucus de los representantes del PNP, se acordó dar hasta las 5:00 p.m. al primer ejecutivo para que dimitiera y, a cambio, no se divulgaba el informe hasta que se produjera el anuncio.

“Pero, desde antes de que dieran las 5:00 p.m., el gobernador daba indicios de que no renunciaría. Tenía gente revisando el informe para defenderse. Había dicho antes del acuerdo que se defendería de un residenciamiento”, dijo otra fuente.

El informe indicaba que, a Rosselló Nevares, se le podrían imputar delitos graves del Código Penal y violaciones a la Ley de Ética, según trascendió sin que aún la Cámara divulgara el documento.

La Cámara tenía ante sí una carta de renuncia de Rosselló Nevares escueta y que indicaba que se iba de manera inmediata, pero de nada servía esa comunicación si no se producía el anuncio, supo este diario.

Entre rumores incesantes, trascendió que Rosselló Nevares había convocado a los jefes de agencia a una reunión, en La Fortaleza, a las 4:00 p.m. Pero, faltando 10 minutos para la cita, el cónclave fue cancelado por cuestiones de seguridad, según fuentes.

A las 5:00 p.m. no se produjo el anuncio sobre la renuncia, y poco después, Méndez dijo a su delegación que los autoconvocaba para, por primera vez en la historia de Puerto Rico, comenzar el proceso de residenciamiento.

“Imagina toda esa gente que está protestando, a donde va a mirar es a la Cámara y qué van a decir: que no hacemos nada”, dijo uno de los representantes bajo anonimato respecto a la preocupación de los legisladores de que el escándalo de Rosselló Nevares impactaría negativamente sus respectivas campañas a la reelección.

En La Fortaleza, dijeron las fuentes, se grabó el mensaje de dimisión de Rosselló Nevares tras esperar hasta el último momento ante la posibilidad de no hacerlo, dijeron los informantes. El estado emocional del gobernador no era el mejor, indicaron al menos tres fuentes. “Ese mensaje se grabó un montón de veces y se editó en varias ocasiones”, dijo un informante.

Esa misma fuente dijo que, pese a las ediciones, se escogió la mejor versión del vídeo y, aún así, Rosselló Nevares pronunció mal varias palabras.

La renuncia, según había informado La Fortaleza a los legisladores, se iba producir pasadas las 11:00 p.m. y la renuncia sería efectiva el 1 de agosto. En su mensaje, Rosselló dijo que la renuncia sería efectiva el 2 de agosto.

No fue hasta ayer, a las 12:30 p.m., que Rosselló Nevares oficializó su renuncia con una carta entregada a RiveraSchatz, Méndez y a la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz.

La misiva fue publicada por Méndez en sus redes sociales. Luego, La Fortaleza la envió a los medios de comunicación. En el escrito, el gobernador deja claro que su dimisión será efectiva el próximo viernes. Tiene fecha de anteayer y su contenido es idéntico al del vídeo de renuncia.

Tras la entrega de la carta, la Cámara puso en pausa ayer cualquier intento de residenciamiento del gobernador. Méndez cerró en cuestión de minutos la sesión extraordinaria que había convocado para encaminar el proceso.

La decisión de la mayoría legislativa se tomó a pesar de que, tanto Méndez como el portavoz de la mayoría, Gabriel Rodríguez Aguiló, dijeron que Rosselló Nevares no tiene credibilidad.

“Siendo este asunto debidamente recibido en nuestra secretaría, estamos, en la Cámara de Representantes, atendiendo esta situación, habremos de cerrar los trabajos luego de atender el asunto correspondiente para el que fueron convocados”, esbozó, desde su banca, el líder cameral.

La decisión de Méndez provocó la ira de los legisladores populares, particularmente de Luis Vega Ramos, quien le reclamó en el hemiciclo que la renuncia de Rosselló Nevares no es final, ni firme ni irrevocable.

Méndez no atendió una petición de entrevista de El Nuevo Día, y delegó en Rodríguez Aguiló la atención a los medios. Al defender la decisión de Méndez, el portavoz de mayoría dijo que nada impide que la Cámara se autoconvoque nuevamente en caso de que Rosselló retire su renuncia.

"Debió seguir su curso"

El portavoz independentista, Denis Márquez, mencionó que, previo ala sesión, que duró siete minutos, se reunió junto con Rodríguez Aguiló y el portavoz popular Rafael “Tatito” Hernández. En la reunión, contó Márquez, expresó la necesidad de continuar con el proceso de residenciamiento, que hubiera incluido el nombramiento de una comisión especial y su reglamento. “Ante la enajenación del gobernador, se puede esperar cualquier cosa”, dijo el independentista.

Hernández, por su parte, insistió en que la renuncia del gobernador no es irrevocable, y argumentó que la delegación de mayoría en la Cámara está en medio de una guerra política entre Rivera Schatz y la comisionada residente. Comentó que esperaba que ayer se creara la comisión especial para, “en cuatro o cinco días, votar para iniciar un proceso de residenciamiento”.