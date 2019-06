El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Anthony Maceira, amenazó con “volarle la cabeza” a aquellos que se desvíen, mientras que el subsecretario de la gobernación Erik Rolón exigió a todos los funcionarios de confianza en el gobierno lealtad con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la cadena de mando en el gobierno.

Las expresiones del funcionario se dan poco después que el ahora ex principal oficial del gobierno, Raúl Maldonado Gautier, fue despedido por denunciar públicamente la existencia de una “mafia institucional” en el Departamento de Hacienda, agencia que dirigía. También ocurren justo después que el hijo de este funcionario, de nombre Raúl Maldonado Nieves, tildara al gobernador Ricardo Rosselló Nevares como corrupto, manifestara su desconfianza en las instituciones de ley y orden locales e implicara al Ejecutivo en un presunto esquema para maquillar una auditoría de la organización Unidos por Puerto Rico, que se gestaba desde la Oficina de la Primera Dama.

El gobernador y la primera dama han rechazado tales alegaciones.

“En la medida que cualquier funcionario, jefe de agencia o (un funcionario) de segundo o tercer nivel de confianza por X o Y razón pierda la confianza, será removido de su puesto. Igualmente, cualquier funcionario o cualquier contratista que se haya desviado o que eventualmente tengamos información que haga pensar que se desvió, no tiene cabida en este gobierno y reitero, como dije esta mañana, cualquier funcionario que se desvíe de la ley, de aquí somos los primeros que les vamos a volar la cabeza porque no tienen cabida en este gobierno”, dijo Maceria en una conferencia de prensa en La Fortaleza.

“No podemos permitir que haya en el gobierno personas que no sean leales al señor gobernador o a la administración central”, dijo, por su parte, Rolón.

El subsecretario de la Gobernación indicó, además, que están indagando sobre la presunta citación del exadministrador de La Fortaleza, Luis Martínez Suárez, al Gran Jurado que evalúa los detalles del caso de corrupción que investiga el Negociado de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés).

“Esa información acaba de trascender hoy y estamos corroborando. En ese caso, de ser cierto, el señor Martínez ya no es parte de esta administración por lo que técnicamente no tiene la necesidad de informarlo (a La Fortaleza). Vamos a corroborar esa información porque de tratarse de una investigación en su persona y que involucre una gestión pasada, debemos saber para atenderlo con la mayor brevedad posible”, sostuvo Rolón. Tanto Maceira como el subsecretario de la Gobernación indicaron que no han sido citados a comparecer ante ningún foro federal.

El lunes testificó el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, quien hoy está participando de un viaje de promoción comercial como parte de sus gestiones en la Compañía de Comercio y Exportación. Maceira reiteró hoy que Llerandi no ha renunciado, como se especuló en las redes sociales. Llerandi, por su parte, ha explicado que su comparecencia era para proveer documentación gubernamental sobre las gestiones que hizo en el gobierno el consultor Alberto Velázquez Piñol, quien ofrecía servicios como parte de contratos de la firma BDO Puerto Rico con varias agencias de la Rama Ejecutiva.

Durante la rueda de prensa, Maceira y Rolón explicaron las recientes renuncias y despidos en el gobierno. Rolón sostuvo que, por ejemplo, Angie Ávila Marrero salió de la Administración de Seguros de Salud (ASES) para “evitar distracciones”. Esta es una de las agencias investigadas por las autoridades federales.

La salida del subsecretario de Hacienda, Francisco Peña, respondió a que se trataba de un funcionario de confianza de Raúl Maldonado Gautier. Según Rolón, Maldonado Gautier fue despedido por una “falta crasa” a la lealtad que exige Rosselló Nevares.

“Sin hablar de esto (las denuncias sobre mafia institucional en Hacienda) causa a la imagen, esto es una falta crasa a la lealtad”, dijo Rolón.

Maceira recalcó que Maldonado Gautier debió alertar primero a las agencias de ley y orden o La Fortaleza antes de denunciar públicamente cualquier irregularidad en Hacienda.

“Maldonado dijo que fue al FBI a denunciar el asunto ¿No es eso una agencia de ley y orden?”, se le cuestionó.

“Si la decisión hubiese sido tomada por el gobierno central perfecto pero lo que pasa es que aquí no se sabía de esas acciones y son acciones que si no se manejan de forma adecuada ocurre lo que pasa esta semana”, dijo Rolón al hacer alusión al escándalo de corrupción que se ha ventilado en los medios de comunicación esta semana.

“No penalizamos lo que dijo (Maldonado Gautier) sino la forma y manera en que se realizó esa información que se debió informarlo primero (al gobernador). Esto es como una milicia. Hay una cadena de mando y el líder máximo debe saber las cosas para poder actuar… De La Fortaleza para abajo hay instrucciones claras, quien manda es el gobernador”, añadió.

Rolón descartó que haya paralelismos entre la expulsión de Maldonado Gautier del gobierno y la salida de la también exsecretaria Teresita Fuentes, quien también denunció preocupaciones sobre las operaciones turbias en Hacienda ante el gobernador Rosselló Nevares.

El subsecretario de la Gobernación dijo que en aquella ocasión se refirió el asunto al Departamento de Justicia y posteriormente a las autoridades federales.

“Lo que da pie a su salida, fueron discrepancias de política pública de la manera en que se implementaba el CFO (siglas en inglés del principal oficial financiero del gobierno, puesto que ocupaba en aquel entonces Maldonado Gautier)”, dijo Rolón.