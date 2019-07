Policías en La Fortaleza informaron esta mañana a El Nuevo Día que por instrucciones recibidas de oficiales superiores no se le estará permitiendo paso a los medios de comunicación al Palacio de Santa Catalina.

Posteriormente, luego que se denunciara públicamente la situación, Anthony Maceira, secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, informó a El Nuevo Día que se le permitirá a los medios de comunicación entrar y negó tales instrucciones.

“Esa instrucción no se había dado”, comentó Maceira. “A los periodistas que quieran entrar (a La Fortaleza) se les dará acceso”.

No obstante, previo a esta comunicación con Maceira, la secretaria de prensa de La Fortaleza, Denisse Pérez, al ser consultada por El Nuevo Día sobre el asunto indicó que como el gobernador Ricardo Rosselló no tiene eventos públicos durante el día de hoy "no hay acceso". Citó también asuntos de seguridad en el Palacio de Santa Catalina.

De ordinario, los periodistas tienen acceso a la Sala de Prensa del Palacio de Santa Catalina y los alrededores de las calles Fortaleza y Clara Lair.

Las instrucciones de los oficiales se reciben en momentos en que el gobernador y su gabinete están bajo escrutinio público por la filtración de un chat de 889 páginas en el que se discuten asuntos oficiales, entre burlas, insultos y comentarios machistas.