El director del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Carlos Acevedo, informó este domingo que ahora cambia la dinámica de búsqueda de las cuatro personas desaparecidas hace 10 días para delegar esa tarea en los 44 municipios costeros, cercanos a Fajardo, donde ocurrió el incidente.

“Esto continúa de una manera distinta”, dijo el funcionario en conferencia de prensa.

Acevedo precisó que ahora 44 municipios costeros realizarán búsquedas en sus respectivas áreas.

“Los municipios costeros se mantienen buscando en sus costas para ver si llega alguna evidencia de esta embarcación”, afirmó Acevedo.

“Estamos sugiriendo que (la búsqueda) sea dos veces al día”, agregó.

Acevedo dijo que no hay un tiempo estipulado en el que los municipios costeros permanecerán en labores de búsqueda.

“Debemos tener algún resultado”, dijo el director del NMEAD.

Explicó que desde el viernes 9 de agosto el Negociado de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) en Fajardo, junto a la Guardia Costanera, buscaron la embarcación y sus tripulantes, que son familia del presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez y de la primera dama de Fajardo, Diana Méndez. La embarcación salió desde el área de Villa Marina.

Detalles de la búsqueda en los pasados días. (Xavier J. Araújo Berríos)

La gobernadora Wanda Vázquez activó la Guardia Nacional para colaborar en la búsqueda de los desaparecidos identificados como Héctor Lino Méndez Rodríguez, Héctor Lino Méndez Maldonado, Javier “Nacho” Méndez Rodríguez y Víctor Goytía Rodríguez.

Acevedo dijo que ya no está activa en la búsqueda la Guardia Nacional, cuyo costo de activación se desconoce.

La semana pasada se cambió la fase de búsqueda luego de que la Guardia Costera cesara sus trabajos por permanecer más de 72 horas buscando a los tripulantes. Le correspondió entones al NMEAD seguir con la búsqueda bajo el comando del director de búsqueda y rescate, Nino Correa.

“Tenemos que mantenernos y no bajar la guardia”, sostuvo Correa.

“Las operaciones de rescate no se cierran mientras no se tengan las personas que buscamos”, agregó, por su parte, Acevedo, quien no descarta que los desaparecidos aparezcan en alguna isla o país cercano a Puerto Rico luego de haber sido rescatados por alguna embarcación.