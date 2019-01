El director del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR), Mario Marazzi, aseguró hoy, jueves, que se mantendrá en su puesto pese al pedido de renuncia que le realizó ayer, miércoles, el gobernador Ricardo Rosselló.

La Junta de Directores del organismo inició en diciembre un proceso de destitución contra Marazzi luego de que surgieron alegaciones de violencia de género contra su expareja.

No obstante, el funcionario regresó el martes a su posición tras separarse de su puesto para atender una orden de protección en su contra.

A preguntas sobre si era un agresor, el director dijo “no, no lo soy” en una entrevista radial (WKAQ 580 AM).

El funcionario aseguró que Rosselló trata de aprovechar las alegaciones de su expareja para politizar al IEPR.

Asimismo, sostuvo que desde que el gobernador entró en 2017 a su posición, este no le ha concedido una reunión.

“Yo llevo muchos años allí y es una institución que he defendido a capa y espada. Cuando asumí mi nombramiento hace algunos años lo asumir con un compromiso como dice la ley, por 10 años”, indicó tras sostener que no renunciará.

Marazzi regresó a la cabeza del instituto indicando que tres de los nombramientos que realizó Rosselló a la Junta de la entidad son nulos.

El director del IEPR presentó un recurso ante el tribunal para cuestionar la legitimidad de las designaciones.

“Me parece que, si en el pasado ya jueces le han pedido al gobernador que no continúe interviniendo políticamente con la Junta del instituto, y continúa haciéndolo, hay que hacerse la pregunta de si acaso eso no está afectando la credibilidad del instituto”, sostuvo el funcionario en entrevista radial (WKAQ 580 AM).

Marazzi dijo que escogió “el camino difícil” al decidir seguir trabajando en el gobierno, a pesar de que tiene ofertas de empleo en Estados Unidos.

“El cambia cambia de la información es precisamente lo que nos mantiene en un país que no confía en su gobierno Para mi seria bien fácil irme a Estados Unidos y coger las numerosas ofertas de empleo, pero yo no estoy haciendo eso”, estableció.