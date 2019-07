La alcaldesa de Ponce María “Mayita” Meléndez condenó el contenido divulgado este sábado del polémico chat que encabezaba el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y sus colaboradores cercanos, y advirtió que “la historia los va a juzgar”.

“Este no es el Partido que yo conocí, en el que yo me formé. Esta no es la organización de justicia social y democracia que crearon nuestros fundadores. ¿Que pensarían de esto nuestro fundador y los demás líderes que eran un ejemplo de rectitud, integridad, educación y cultura? Tenemos que cambiar la dirección que llevan si queremos que los principios que rigen a nuestro partido sobrevivan”, señaló la alcaldesa en una publicación en Facebook.

“La historia los va a juzgar y me preocupa su conclusión. Es un día muy triste para mi Partido que ha promulgado siempre la igualdad, la seguridad y el progreso de los puertorriqueños. Estoy muy triste por mi gente, por mi país”, sostuvo.

Por su parte, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, también expresó su rechazo a los comentarios del chat.

"Hay errores subsanables y otros de los cuales uno no se puede escapar. Lo revelado en las últimas horas es INSOSTENIBLE e INACEPTABLE", señaló en Twitter.

Hay errores subsanables y otros de los cuales uno no se puede escapar. Lo revelado en las últimas horas es INSOSTENIBLE e INACEPTABLE. — Ramon Luis Rivera (@ramonluisrivera) July 13, 2019

Hoy, se divulgaron las 889 páginas de mensajes en los que el gobernador y su equipo íntimo utilizaban lenguaje soez, sexista y homofóbico y escribían insultos y mofas. En el chat, además, se discutían asuntos de la administración del gobierno y se hacían llamados a atacar y desacreditar a funcionarios locales y federales.