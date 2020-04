El pasado mes de marzo culminó con tres pulgadas de lluvias por encima de lo normal en Puerto Rico con un registro de 4.95 pulgadas de precipitación, según la estación meteorológica en San Juan.

El meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) David Sánchez explicó hoy, miércoles, que el aumento en las lluvias responde a varias sistemas frontales y vaguadas que afectaron el área local durante las pasadas semanas y, por tanto, impulsaron al desarrollo de precipitación en toda la isla.

“Típicamente marzo es un mes seco al igual que febrero. No obstante, se pueden dar variaciones como estas. Eso sí, no es el más lluvioso desde que nosotros comenzamos nuestros registros. El récord se mantiene para el año 1927 cuando marzo acumuló 9.38 pulgadas de lluvia. Y, por el contrario, en el 2005 no llovió nada durante ese mes”, resaltó el experto, en entrevista con El Nuevo Día.

Según la agencia meteorológica, una pulgada de lluvia equivale a 17,380,000 galones de agua en una milla cuadrada. Si la pulgada de precipitación cae constantemente sobre un mismo lugar es posible que impulse el desarrollo de inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos.

El 9 de marzo la estación meteorológica de San Juan registró 1.55 pulgadas de precipitación, por lo que fue el día que más cantidad de lluvia cayó, en comparación con el resto del mes.

Sánchez añadió que la lluvia y el hecho de que los cielos estuvieran nublados propició a que las temperaturas también marcaran nuevos registros para lo que era el valor normal estimado.

“La temperatura máxima promedio fue 82.8 grados Fahrenheit (ºF ) y el valor normal es 84.9 ºF. Significa que estuvimos 2.1 grados por debajo de lo normal. El promedio de la mínima fue 72.6 ºF y lo normal es 72.9 ºF, ahí estuvimos relativamente cerca”, detalló el meteorólogo.

De acuerdo con el pronóstico climatológico, este mes de abril deberá continuar con un patrón de lluvias por tratarse de un período de transición entre el invierno y la primavera.

Domina el calor en el inicio de abril

El inicio de abril, sin embargo, se caracterizará por temperaturas altas debido a que el viento cambió su dirección y ahora sopla del sureste.

Además, según el SNM, dicho factor se combina con la limitada formación de aguaceros durante estos días por lo que la sensación de calor podría percibirse con más intensidad.

“Ya el viento, que sopla a 10 millas por hora, cambió su dirección desde el sureste. Eso puede propiciar que tengamos temperaturas en los altos 80 grados ºF en la mayoría de las áreas costerasy urbanas. El índice de calor para hoy podría situarse en los bajos 90 grados ºF”, anticipó Sánchez.

Aunque no se supone que ninguna persona esté fuera de sus casas para prevenir el contagio del coronavirus(COVID-19), la agencia meteorológica no tiene ninguna advertencia, al momento, en cuanto a las condiciones marítimas.