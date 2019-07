Las paredes de La Fortaleza retumbaron anoche con gritos de “¡Ricky, renuncia!” y “¡Fuera, fuera!” vociferados por miles de manifestantes que llegaron al Viejo San Juan y, durante horas, expresaron su rechazo a la administración de Ricardo Rosselló Nevares.

La indignación por los presuntos actos de corrupción que hace una semana provocaron los arrestos de seis exfuncionarios de gobierno y contratistas -entre ellos la exsecretaria del Departamento de Educación Julia Keleher y la extitular de la Administración de Seguros de Salud (ASES) Ángela Ávila- se combinó con el coraje por la revelación de un chat en el que el primer ejecutivo y varios colaboradores hicieron expresiones insultantes, misóginas y homofóbicas.

La Fortaleza amaneció rodeada por efectivos de la Policía, así como miembros de unidades especializadas de la Uniformada, en preparación para los piquetes.

Los ánimos se caldearon a eso de las 8:30 p.m., cuando un enfrentamiento entre manifestantes y policías culminó con la Uniformada lanzando gases lacrimógenos contra la multitud.

Según el comandante de la zona de Río Piedras de la Policía, el inspector Jorge Quiñones, se tomó la decisión de lanzar gases lacrimógenos debido a que se reportaron agresiones contra oficiales de la Uniformada. Algunos de los presentes intentaron cruzar o mover las vallas que la Policía había establecido como un perímetro, añadió el inspector.

“Estaban lanzando adoquines, piedras, cemento... Tiraron ‘cherry bombs’”, informó Quiñones.

De acuerdo con el inspector, se cumplieron los protocolos establecidos en la Uniformada para lanzar gases lacrimógenos, pues se hicieron advertencias a las personas aglomeradas en la calle Fortaleza.

Durante la extensa jornada de ayer, la Uniformada lanzó varias rondas de gases lacrimógenos. En una rueda de prensa pasadas las 10:00 p.m., el subsecretario de la Gobernación, Erik Rolón, dijo que, durante las protestas, hubo tres arrestos.

A eso de las 9:35 p.m., agentes de la Policía arrestaron a un ciudadano, que dijo ser residente de Baltimore, según la transmisión televisiva de Noticentro. Unos minutos después, se pudo observar otro arresto en la transmisión en vivo de El Nuevo Día.

“Estamos aquí para preservarles el derecho a la libre expresión y miren lo que han hecho. Esto no es democracia. Lesionar, tirar gas, tirar adoquines, tirar ‘cherry bombs’, esto no es democracia. Esto es un país democrático, un gobierno democrático y lo vamos a defender hasta con el último hombre”, afirmó, por su parte, el comisionado de la Policía, Henry Escalera, durante la entrevista televisada.

“Estamos preparados, vamos a defender la democracia hasta las últimas consecuencias, hasta la última gota de sangre el Negociado de la Policía, estos hombres y mujeres que tenemos están aquí para defender la democracia y lo vamos a hacer”, dijo cuando se le preguntó si la Policía está preparada para atender más manifestaciones los próximos días.

Amplia convocatoria

La manifestación de ayer fue convocada por diversos sectores y tuvo participación de organizaciones culturales, sindicatos, artistas y grupos feministas, entre otros. El evento contó con el apoyo de varios artistas, como René Pérez, Bad Bunny y Ednita Nazario, que hicieron expresiones de apoyo.

La marcha comenzó a eso de las 5:oo p.m. en el Capitolio, aunque salió rumbo al Palacio de Santa Catalina a eso de las 7:00 p.m. Antes de eso, ya cientos de personas se habían apoderado de las calles adoquinadas para reclamar la salida del primer ejecutivo.

Al son de “La Macarena” -canción que se convirtió en una especie de himno en la década de los 90 para las actividades políticas del exgoberndor Pedro Rosselló González-, jóvenes, niños y adultos atravesaron la Ciudad Amurallada.

✉ Email Desde temprano, La Fortaleza se vio rodeada de policías ante las manifestaciones que suscitarían. En la imagen, el secretario de Seguridad Pública, Elmer Román. (Ramón “Tonito” Zayas)

Varios agentes frente a la mansión ejecutiva. (Ramón “Tonito” Zayas)

La marcha principal comenzó desde el Capitolio, y se dirigió hasta La Fortaleza. (Luis Alcalá del Olmo)

Manifestante carga con una pancarta que pide la renuncia al gobernador. (Ramón “Tonito” Zayas)

Una manifestante escribió "renuncia" sobre la cinta adhesiva en sus labios. (Ramón “Tonito” Zayas)

Desde temprano en la tarde, cientos de manifestantes se congregaron en la calle Fortaleza. (Ramón “Tonito” Zayas)

Momento en que distintas marchas llegan a la mansión ejecutiva. (Ramón “Tonito” Zayas)

Manifestantes comienzan a congregarse previo a su salida hacia Fortaleza. (Luis Alcalá del Olmo)

Un manifestante que recurre a protestas disfrazado del súperheroe Spider Man, ondea la bandera puertorriqueña. (Luis Alcalá del Olmo)

Andy Montañez fue uno de los artistas presentes. (Luis Alcalá del Olmo)

Marcha hacia La Fortaleza. (Luis Alcalá del Olmo)

El representante independiente, Manuel Natal Albelo. (Luis Alcalá del Olmo)

"¡Sector cultural presente!", fue la pancarta que el actor Modesto Lacén cargó. (Luis Alcalá del Olmo)

Luego de lanzar gas lacrimógeno, agentes de la fuerza de choque hicieron una barrera para impedir el paso. (Especial para GFR Media/Ricky Reyes)

Al lanzar gas lacrimógeno, las tensiones se pusieron aún más tensas entre uniformados y manifestantes. (Luis Alcalá del Olmo)

El pintor Rafael Trelles llegó para reclamar por la cultura puertorriqueña. Trelles aseguró que el chat de Telegram es “una vergüenza colectiva de la Rama Ejecutiva”.

“El gobernador debe renunciar, pero los legisladores y sus empleados fantasmas no deben echarse para atrás. Ellos son los próximos”, señaló Trelles.

Por su parte, Juan Carlos Santiago de Jesús, estudiante de Orientación y Consejería en la Universidad de Puerto Rico (UPR), agarró lo primero que encontró en su casa para hacerse sentir en la manifestación.

En vez de una pancarta, el estudiante desfiló por el Viejo San Juan con un pequeño portón peatonal que simula las rejas de una cárcel. A su juicio, ahí es donde deben estar los integrantes del controvertible chat de Telegram.

“Murieron más de 4,000 personas en (el huracán) María y se estaban mofando de eso en el chat. Todos deberían ir presos”, exclamó Santiago de Jesús.

En la manifestación, dijo presente el activista Alberto de Jesús Mercado, alias “Tito Kayak”, quien fue arrestado el domingo luego que se subiera al techo de la Comandancia de La Fortaleza para colocar una bandera y con una pancarta que leía “Renuncia”.

Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana, calificó el evento como una antesala a un referéndum revocatorio, y sostuvo que el país debe dirigirse en esa dirección o hacia un proceso de residenciamiento.

“Como siempre decimos, las dos erres, que no son de Ricardo Rosselló, son de ‘renuncia’ o ‘residenciamiento’”, afirmó la abogada en entrevista con este medio.

Sobre las aparentes reservas de la mayoría en la Asamblea Legislativa a impulsar el residenciamiento, opinó que podrían responder a una movida político-partidista.

“Lo que veo son dos lenguajes que pueden ser contradictorios, por un momento dicen que no, pero por otro, no han cerrado esa puerta. Pienso que lo que están buscando es salvar los intereses de su partido… Pero lo que pasa es que el pueblo de Puerto Rico no puede estar a expensas de los intereses partidistas de esta gente”, aseveró.

Grupos de la diáspora han convocado protestas similares en Nueva York, Washington D.C. y Orlando. La primera se realizó ayer en la Gran Manzana.