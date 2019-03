El gobernador Ricardo Rosselló Nevares hizo una nueva invitación este viernes al saliente coordinador de Revitalización de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Noel Zamot, a que diga todo lo que sepa a las autoridades sobre los supuestos actos de corrupción de que fue testigo.

“Si tiene alguna imputación que hacer, que la haga. Pero no podemos tener un panorama en que se quede algo con poca claridad. Si hay alguna imputación que el coordinador tiene que hacer, que la haga. Lo exhorto a que lo haga. Fuera de eso, lo que hay son palabras vagas que no dan mucha dirección”, dijo Rosselló a la prensa durante una actividad de la Autoridad de Energía Eléctrica en la Central San Juan.

“Si tiene información, que la haga llegar a las autoridades pertinentes y que lo haga ya”, insistió.

Rosselló dijo que no le precupan expresiones de Douglas Leff, director del FBI, quien dijo este viernes en una entrevista radial que no descarta que el organismo que dirige esté investigando las alegaciones de Zamot.

“No me preocupa. Me preocuparía que las autoridades no investiguen porque para eso están. Si hay una imputación seria, que se haga”, dijo el gobernador.