Aunque permanece en estado crítico, la bebé manatí rescatada hace dos semanas, en Luquillo, ha mostrado mejoría y brindado optimismo al personal que la atiende en el Centro de Conservación de Manatíes de Puerto Rico, adscrito al Recinto de Bayamón de la Universidad Interamericana.

La pequeña mamífera, que fue bautizada como Taicaraya, nombre de origen taíno que significa “buena luna”, fue examinada por veterinarios y biólogos marinos del Centro, explicó su director, Antonio Mignucci.

El también profesor de Ciencias Marinas indicó que la manatí llegó con una condición bastante delicada, por lo que temían por su vida. Tan pronto se recibió en el Centro, se le realizaron varios estudios médicos para determinar su estado de salud.

“Estos estudios realizados por los veterinarios del Centro mostraron que la bebé manatí tenía taquicardia (ritmo cardíaco acelerado), taquipnea (respiración acelerada) y azotermia (problemas del riñón)”, explicó Mignucci en entrevista con El Nuevo Día.

Ahora, la manatí se encuentra en rehabilitación y, gracias a los tratamientos médicos que recibió, su ritmo cardíaco y respiración se han podido estabilizar. Sus riñones siguen mejorando, y el personal del Centro hace todo lo posible para evitar un fallo renal.

“Ciertamente, ya estamos viendo un poquitito de luz al final del túnel”, dijo Mignucci, tras señalar que, aunque Taicaraya sigue bajo cuidado crítico, está alimentándose bien y tiene buen ánimo.

La pequeña manatí mide 4 pies y medio de largo y ha mantenido un peso de 100 libras. Fue rescatada, el pasado 24 de mayo, al ser localizada varada en la orilla de Punta La Bandera, en Luquillo. Tenía dos semanas de nacida.

Piden conciencia a los nautas

Por otro lado, en la primera semana de junio, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) reportó dos muertes de manatíes. Ambas han sido por impactos de embarcaciones que han regresado al mar tras la flexibilización del cierre forzoso (“lockdown”) establecido en marzo por la gobernadora Wanda Vázquez Garced para evitar los contagios de COVID-19.

Ante eso, Mignucci recalcó que es extremadamente importante que las personas tomen conciencia y naveguen su bote o “jet ski” a una velocidad de menos de 5 millas por hora en las zonas identificadas como áreas de manatíes.

También, recomendó seguir todos los consejos del DRNA, incluyendo el uso de gafas polarizadas, ya que permiten ver con claridad a través del agua si hay manatíes cerca.

En un comunicado de prensa reciente, el secretario del DRNA, Rafael Machargo Maldonado, exhortó a los dueños de embarcaciones a cumplir con las leyes de navegación para proteger a las especies marinas.