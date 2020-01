El alcalde de Yauco, Ángel Luis Torres Ortiz, inició un inventario de las viviendas disponibles en el municipio en miras a reubicar a las decenas de familias que perdieron sus hogares tras los recientes sismos registrados en la zona.

Torres Ortiz visitó hoy la urbanización Emerald View, en Yauco, donde hay unas 16 viviendas, cuya construcción no fue completada por el desarrollador y fueron reposeídas por una cooperativa. “Estamos haciendo un censo de posibles unidades disponibles ante la situación de las 62 casas que colapsaron”, indicó a El Nuevo Día.

Una vez identificadas las viviendas, dijo, le pasarán la información al estado. Omar Marrero, director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), se hizo disponible para viabilizar los fondos para adquirirla, dijo.

Aunque aún es prematuro, Torres Ortiz indicó que una de las posibilidades que auscultan es otorgar la vivienda de forma provisional. Sin embargo, dependerá de la respuesta de la Agencia Federal para el manejo de Emergencias (FEMA) si, en efecto, si surge una declaración de zona de desastre.

“Mientras tanto yo estoy convencido que ellos no quisieran irse fuera de Yauco y es mi responsabilidad como alcalde el buscarle alternativas aquí para que puedan permanecer en su pueblo”, compartió con El Nuevo Día.

“Después de la fase de asistencia directa a las personas, viene la segunda parte de la crisis que es cuando las personas realicen que se quedaron sin hogar y que tienen que buscar otras alternativas y por eso nos estamos adelantando”, comentó.

Añadió que han comenzado a llegar a la zona ingenieros estructurales para inspeccionar las viviendas afectadas. Hoy había destacado un equipo de 20 ingenieros que fueron enviados por Oriental Bank. El Municipio también ha desplazado personal para estas labores, al igual que el gobierno estatal.

Al momento, en Yauco, colapsaron 62 viviendas, hay 237 en riesgo de colapsar y otras 2,135 recibieron algún tipo de daño. “Ante esta situación tenemos que inspeccionarlas todas y estamos hablando de cerca de 3,000 unidades de viviendas y el trabajo es mucho”, sostuvo.

En el área visitada ayer por el alcalde también hay un espacio de terreno vacío, donde, dijo, podría desarrollar unos modelos de viviendas PVC.

Sostuvo que, en cuanto a los residentes de los complejos de vivienda de Montblanc, Yauco Housing y el residencial Ana Catalina que reciben subsidios o vouchers del Departamento de la Vivienda, la agencia va a coordinación su reubicación en lo que se reconstruyen los apartamentos.

“En el caso de Montblanc se ven comprometidos totalmente, así que los vouchers que tienen para vivir se los van a validar en otros lugares. Son 123 apartamentos, así que tenemos ver si tenemos en Yauco cantidad suficiente”, puntualizó.

Mientras, desde hoy permanecerá cerrado el puente de la carretera PR-359 que transcurre sobre la PR-2. “Ese puente va a ser demolido y van a estar estableciendo uno temporero en uno de los lados en lo que lo reconstruyen. Está totalmente comprometido, lo que son sus vigas de hormigón”, detalló el alcalde.

También permanecerá cerrado el puente de la PR-335 de la comunidad Barinas y el puente sobre el Ramal 3335, también en la mencionada comunidad. En cuanto a los refugiados, indicó que el número oficial es 2,595. Mientras, hay unos 63 campamentos distribuidos a través del municipio.