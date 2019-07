Las dos personas que fueron convocados para hoy por el Departamento de Justicia en relación a la investigación sobre el controversial chat de Telegram que mantenía el gobernador Ricardo Rosselló y varios de sus asesores no acudieron a su citación.

La directora de prensa de la agencia, Mariana Cobián, no pudo precisar si los citados pidieron un cambio de fecha o simplemente no comparecieron. Dijo desconocer si la citación se hizo so pena de desacato.

Tampoco identificó a las personas que fueron llamados por Justicia para asistir hoy.

Cobián informó que hay dos personas citadas para mañana, viernes, a las 9:00 a.m. y a la 1:00 p.m.

El secretario de la gobernación, Ricardo Llerandi, acudió ayer a su cita, mientras que el exasesor legal de Rosselló en La Fortaleza, Alfonso Orona, fue citado en días pasados, pero pidió tiempo adicional.