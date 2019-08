El Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró hoy, miércoles, no ha lugar la petición que presentó el Municipio de San Juan, representado por su alcaldesa Carmen Cruz Soto, para que el alto foro judicial expidiera un "quo warranto" en el caso de la legitimidad de la juramentación de Pedro Pierluisi como gobernador.

"Examinadas la Petición de quo warranto en jurisdicción original y la Urgente moción para que se expida el auto quo warranto solicitado por el municipio de San Juan presentadas por la parte peticionaria, se provee no ha lugar a ambas", detalla la resolución del alto foro judicial.

Durante el día de ayer el ayuntamiento presentó una moción urgente luego de que el ex comisionado residente alegara que el recurso incoado por el Senado, en su contra, era inadecuado.

El recurso extraordinario de quo warranto es utilizado para resolver una disputa sobre si una persona tiene autoridad en ley para ocupar un cargo, según dispone el Código de Enjuiciamiento Civil de 1933. Su uso se limita principalmente a quien ostente el cargo de secretario de Justicia o para algún fiscal que decida hacerlo en su carácter personal, según el lenguaje del Artículo 641 de esa ley.