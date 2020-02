Promover la sustentabilidad de la isla, evitar la corrupción y moverse de la emergencia a los trabajos permanentes son las prioridades principales del coordinador federal para los asuntos de Puerto Rico nombrado por la Casa Blanca, el almirante Peter Brown, quien recalcó hoy que hay un “nuevo ambiente de cooperación” en el gobierno de la isla.

En lo que fue su primera conferencia tras su nombramiento y a preguntas de El Nuevo Día, Brown dijo que su preocupación principal con Puerto Rico es la sustentabilidad.

“Esta no es una única inyección de dinero a la economía de Puerto Rico. Esto es un esfuerzo a largo plazo, así que es vital la continuidad en las agencias del gobierno y en los programas que están manejando. Una de las cosas de la que hablamos es el desarrollo de personal. Esto va a tomar años y necesitamos ese equipo”, precisó.

Las expresiones de Brown se produjeron luego de que se reuniera en La Fortaleza con la gobernadora Wanda Vázquez Garced y con un grupo de jefes de agencia.

Brown destacó que su prioridad es atender la gente sin techo a raíz de los desastres naturales. Agregó que se asegurará de que estas personas logren una vivienda “permanente”. Sobre los terremotos, destacó que luego de la remoción de escombros y las demoliciones, quiere saber qué trabajo o proyecto permanente será necesario.

“En cuanto a toda la recuperación (busco) movernos de los trabajos de emergencia a los permanentes”, afirmó.

El Congreso estadounidense aprobó $20,500 millones del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR) para ayudar a la isla con su recuperación. De esa cifra, se aprobó un primer desembolso de $1,500 millones mediante el primer acuerdo. Un segundo acuerdo, entregado hoy a la gobernadora de manos del subsecretario de la Vivienda federal, Brian Montgomery, desembolsaría a la isla $8,200 millones adicionales.

El almirante dejó la puerta abierta para reunirse con empresarios a quienes no identificó, pero los considera clave para lograr sus objetivos en Puerto Rico, particularmente el que concierne a combatir la corrupción. De paso, Brown rechazó que haya sostenido una reunión con la firma legal y de cabilderos McConnell Valdés.

“La comunidad empresarial es clave para la sustentabilidad a largo plazo de Puerto Rico. También compartimos con ellos cualquier preocupación sobre corrupción en Puerto Rico. Sé que las autoridades federales y las agencias estatales han desarrollado mecanismos internos bien fuertes para atajar cualquier intento de corrupción o desviación de fondos”, puntualizó.

“En mi opinión, no hay espacio para permitir la corrupción porque eso desvía los recursos de los recipientes que son los puertorriqueños”, agregó.

Brown dijo que percibe un nuevo clima en Puerto Rico y aseguró que el presidente Donald Trump tiene el compromiso de ayudar la isla para su recuperación tras los huracanes Irma y María, así como los recientes terremotos. Incluso, el almirante se mostró complacido con el trabajo alcanzado hasta el momento, pese a las críticas públicas que ha recibido la administración de Trump por la dilación y la lentitud en ayudar con la recuperación de la isla.

Cuestionado sobre por qué decía que han avanzado los trabajos de recuperación en Puerto Rico aunque se trata de la misma administración de gobierno y se requieren más fondos, Brown dijo que “la coordinación entre agencias ha aumentado dramáticamente en los pasados meses. En parte por el personal y por la estructura. La estructura ha sido puesta en lugar para permitir que estas agencias trabajen en conjunto”.

Las agencias a las que se refirió fueron la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el Departamento de la Vivienda y la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés).

De hecho, calificó la reunión como una “bien productiva en un nuevo clima de confianza, colaboración y comunicación”.

“Les puedo decir que, por los pasados meses, con este nuevo ambiente de cooperación, colaboración y confianza, el ritmo de las operaciones de recuperación se ha acelerado dramáticamente. El presidente Trump está comprometido no solo con mi nombramiento, no solo con el equipo que está aquí sino con miles y miles empleados federales, a través más de 12 agencias de gobierno y miles de fondos federales para la recuperación a largo plazo y sustentabilidad de Puerto Rico”, dijo Brown.

La visión de Brown fue compartida por la gobernadora, quien recordó que el gran acuerdo para el desembolso de los fondos CDBG-DR ya fue firmado y el “dinero ya se está haciendo disponible”.

“Hemos visto un cambio, favorable, beneficioso para la reconstrucción de Puerto Rico y que sea de la manera como indicó el almirante: una manera amigable”, afirmó.

Por su parte, la gobernadora se mostró confiada en que la llegada de Brown será “un gran paso para que Puerto Rico pueda tener acceso a los fondos y que también podamos lograr una reconstrucción que es lo más necesario”.

“Que tengamos esa voz amiga en la Casa Blanca y en aquella situación que lo requiera, que nos asista en algo que se esté deteniendo”, declaró la gobernadora.

“Esto la rueda está corriendo”, agregó.

“Make it happen”

Al ser cuestionado sobre sus responsabilidades en la isla, Brown dijo que recibió instrucciones directas de Trump al momento de su nombramiento.

“Las funciones fueron asignadas en la misma reunión en la que asignaron los fondos para Puerto Rico en la oficina (la Casa Blanca). (El presidente) me dijo ‘make it happen’. No fue una cita directa, pero me asignó como contacto con el gobierno y para mejorar el mensaje sobre el trabajo que se está haciendo entre el gobierno federal y el de Puerto Rico”, sostuvo.

Respecto a si se visualiza como un enlace o una persona para velar porque se haga el trabajo adecuado en la isla, Brown sostuvo que será “una voz amiga” y a la misma vez busca que se cambie la percepción que se tiene de Puerto Rico “no solamente en el gobierno sino también del público” sobre lo que sucede aquí en Puerto Rico”.