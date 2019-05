Aguaceros numerosos de moderados a localmente fuertes continuarán sintiéndose sobre Puerto Rico, durante el viernes, debido a una vaguada en los niveles medios y altos que para el fin de semana provocará aún más lluvia en combinación con una débil onda tropical, informó hoy el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Durante la tarde de hoy, según el meteorólogo Juan Peña, los aguaceros se concentrarán sobre el noroeste de la isla, mientras que lluvias aisladas podrán observarse al este de la región. No se descartan aguaceros en el resto de la isla.

Aunque no se espera que las lluvias de hoy provoquen acumulaciones significativas, no se descarta acumulación de lluvia en áreas de poco drenaje, desbordamiento de pequeños riachuelos o inundaciones urbanas.

Los aguaceros en el día de hoy comenzarían a disminuir con la puesta de Sol, informó Peña. Ya para mañana, se espera un sábado mojado con aguaceros que se intensificarían en la tarde y se extenderían hasta el domingo.

Se espera que los aguaceros que han caído sobre Puerto Rico en estos días ayude a mermar la sequía que prevalece en un 44.29% de la isla y que afecta principalmente a los municipios del centro y sur, según el más reciente informe del Monitor de Sequía de Estados Unidos.

La poca precipitación durante los primeros meses provocó la reducción en los niveles de algunos embalses, lo que provocó la puesta en efecto de un plan de racionamiento para municipios que se suplen del embalse Guajataca.

This afternoon: Showers are expected for northwest PR and over the San Juan area, elsewhere isolated showers are possible.



Esta tarde: Se esperan aguaceros sobre el noroeste de PR y el área de San Juan, en el resto del área aguaceros aislados son posibles. #prwx #usviwx pic.twitter.com/u4gLMxuc56 — NWS San Juan (@NWSSanJuan) May 10, 2019

El informe de monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados indica que Guajataca se mantiene en un nivel de ajustes operacionales a una altura de 188.51 metros y el embalse Toa Vaca se mantiene en el nivel de observación con 146.46 metros.

De otro lado, en cuanto a las condiciones marítimas, prevalece un riesgo alto de corrientes marinas para para la costa de Vega Baja, Vega Alta, Dorado y San Juan, mientras el resto de las playas del norte, incluyendo Culebra, permanecen bajo riesgo moderado.

El oleaje fluctuará entre tres y cinco pies, con vientos soplando del este entre 5 y 15 millas por hora. Según el panorama del SNM, mares picados cerca de cinco pies y, de vez en cuando, hasta de seis pies, serán posibles a través del sur del Pasaje de la Mona y las aguas del Atlántico.

Al momento, no hay advertencias ni avisos en efecto para operadores de embarcaciones pequeñas.