Washington - La congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York) abogó hoy porque el gobierno de Puerto Rico tome acción urgente para resolver la interrupción en servicio de transporte que ha tenido a las islas municipios de Vieques y Culebra con limitaciones en los suministros básicos.

“El gobierno de Puerto Rico tiene que resolver esto inmediatamente”, indicó Velázquez, en un tuit.

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Anthony Maceira, le respondió a Velázquez, a través de la red social, que el gobernador Ricardo Rosselló había contratado cuatro barcos privados para el transporte de ciudadanos y activado la Guardia Nacional para llevar la carga que ha estado sin llegar a las islas municipios.

Pero, Maceira, además de agradecerle su interés, quiso aprovechar para pedirle a Velázquez que se uniera a “nuestra lucha por la igualdad”, lo que dijo “apreciaría grandemente”.

Velázquez reaccionó advirtiéndole que las quejas de los residentes de las islas municipios no son asuntos “sobre el status”, sino de “la efectiva administración de los servicios del gobierno”.