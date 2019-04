Luis González, dueño del Santuario Horse and Ponys en Yabucoa, se mostró agradecido por el donativo monetario que recibieron para poder ofrecer una recompensa de $1,300 a quien ayude a dar con el paradero de siete cabras y 20 ovejas hurtadas ayer, sábado, en el lugar.

Según la Policía, alguien logró acceso al interior del santuario y se apropió de siete cabras, entre ellas una conocida como “Lupe” y 20 ovejas con un valor de $5,500.

“Estamos ofreciendo $1,300 de recompensa para conocer el paradero de los animales. Por el momento, seguimos escribiendo y recibiendo mensajes, son animales que el público tiene contacto con ellos. Yo no creo que la persona (que se los robó) tenga la valentía de venderlos en algún sitio”, detalló González.

La entidad Horse and Ponys, Inc., cuyo propósito es el recogido y cuido de animales de granja realengos, se fundó en mayo de 2010. Un 80% de los rescates que la entidad realiza se canaliza a través de la Policía. El restante del total de rescates se efectúa a través de ciudadanos que los entregan voluntariamente.

“La Policía y las personas han ayudado un montón. Han puesto todo a nuestra disposición. También me llamó un grupo de detectives para donar su trabajo. Nos llamó un grupo de ciudadanos, que fueron los que recaudaron el donativo para la recompensa”, añadió el propietario de la entidad.

Asimismo, González dijo recibió el apoyo de mucha gente.

“También me ha escrito mucha gente de Estados Unidos, Venezuela y España”, añadió.

Horse and Ponys, Inc. no recibe ayudas económicas del gobierno. La entidad sobrevive gracias a donativos y a lo recaudado en las clases de aprender a cabalgar. Puedes hacer un donativo a Horse and Ponys, Inc. llamando al 787-295-6995.