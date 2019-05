Con el propósito de impulsar la adopción de menores bajo custodia del Estado, esta mañana se llevó a cabo en San Juan el primer Foro Educativo sobre Adopción en Puerto Rico.

Durante el evento, al que acudieron decenas de ciudadanos, el expresidente del Colegio de Trabajadores Sociales, Larry Emil Alicea, detalló en un seminario los efectos sociales y legales para la certificación de hogares adoptivos en Puerto Rico.

Asimismo, la doctora en psicología educativa, Noelia Cortés, ofreció una charla sobre los aspectos psicológicos que influyen en la adopción de menores, mientras miembros de la organización Adoptando Puerto Rico ofrecieron un seminario del procesamiento de solicitudes de adopción.

Además, la exsecretaria del Departamento de la Familia, Yanitsia Irizarry, habló sobre el Registro Estatal de Voluntarios de Adopción (REVA), en donde está el listado de adultos que ya cumplieron con los requisitos de la agencia y están a la espera de ser pareados con un menor que es candidato a ser adoptado.

El evento contó con la participación de la secretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar Matos, quien se comprometió en continuar promoviendo la adopción.

Además, la licenciada Diana Cordero, quien adoptó una niña, fue al foro para narrar sus experiencias y ver cómo puede ayudar a aquellos interesados en el proceso.

“A raíz de la nueva Ley de Adopción que se aprobó en 2018 y los avances que esto ha propiciado en el proceso de adopción, queremos ver en qué estado quedó el proceso después del nuevo estatuto, cómo va su implementación y ver qué cambios son necesarios para aumentar los casos de adopción en Puerto Rico”, sostuvo el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, quien convocó la actividad. Aludió así a la ley que agiliza el proceso al disponer un término máximo de 60 días desde la presentación de la petición de adopción hasta su resolución final.

“Buscamos promover el proceso de adopción en Puerto Rico, especialmente en niños de 5 años o más”, agregó el legislador, en referencia a que muchos de los adultos que presentan sus solicitudes al Departamento de la Familia prefieren llevar bebés e infantes a sus hogares.

“Nuestra meta es que aumenten los casos de adopción en Puerto Rico y se adopten más los niños y niñas de Puerto Rico. Queremos que menos familias salgan a adoptar niños de otras partes del mundo”, insistió Méndez.

En ese sentido, Irizarry resaltó que en el proceso de brindar hogar a un niño que carece de una familia, “a mayor flexibilidad, menor es el tiempo de espera”. Explicó que “como adulto, mientras más flexible soy en cuanto a lo que quiero, si estoy dispuesto a adoptar a un niño que ya no sea un bebé, o a una pareja de hermanos, más rápido se pueden convertir en padres adoptivos”.