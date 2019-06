La Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) y el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) anunciaron que celebrarán una serie de talleres para la ciudadanía, en los que orientarán sobre la nueva estructura tarifaria y la factura transparente de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en vigor desde el pasado 1 de mayo.

En total, la OIPC y el NEPR, dependencias de la Junta Reglamentadora de Servicio Público (JRSP), ofrecerán cinco talleres entre este mes y julio en toda la isla, en las casas capitulares del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR).

“El Negociado de Energía tiene el compromiso moral y legal de llevarle al pueblo orientaciones sobre los distintos asuntos relacionados con la energía. En este taller, el Negociado explicará a satisfacción en qué consiste la nueva estructura tarifaria que le llegará a los clientes de la AEE, según aprobada por el propio Negociado ”, informó en un comunicado de prensa el presidente del NEPR, Edison Avilés-Deliz, también presidente de la JRSP y abogado.

Por su parte, Hannia Rivera, directora de la OIPC, indicó que “estamos altamente comprometidos con la educación de la ciudadanía en cuanto a los asuntos energéticos se refiere. El propósito de estos talleres es educar al consumidor con la información más sencilla posible, de forma tal que entienda los beneficios de este nuevo modelo de facturación y la realidad de la nueva estructura tarifaria”.

Los talleres inician este sábado, 15 de junio, a las 10:00 a.m., en la casa capitular del CIAPR en Ponce. Continúan ?22 de junio, a las 10:00 a.m. en Humacao; el ?29 de junio, a las 10:00 a.m.?, en San Juan; el 13 de julio, a la 1:00 p.m.?, en Arecibo; y el ?20 de julio, a las 10:00 a.m., en Mayagüez.