Otra onda tropical afectará hoy, miércoles, a Puerto Rico provocando fuertes aguaceros, vientos en ráfagas y posibles inundaciones.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) pronosticó que el impacto de este nuevo sistema será un poco más débil en comparación con la onda tropical que afectó ayer a la isla.

“Tenemos un aviso de inundaciones repentinas que estará hasta las 8:30 a.m. Aunque hoy no ha llovido tanto como ayer debido a que los suelos se encuentran saturados, no se necesita mucha lluvia adicional para que podamos ver desbordamiento de algunos ríos o crecida rápidas en algunos municipios”, explicó el meteorólogo del SNM Emmanuel Rodríguez.

Así que, aunque la onda tropical que pasará hoy sobre el país no será tan fuerte como la de ayer, la lluvia podría causar inundaciones en el noroeste porque los suelos se encuentran saturados.

El factor limitante durante esta tarde será la humedad sobre el norte central y noroeste de la isla. El SNM prevé que la nubosidad disminuya un poco durante el día y se desarrollen aguaceros durante la tarde.

“Lluvia adicional podría inundaciones más rápidas de lo que vimos ayer, aumento rápido en los ríos, inundaciones de carácter urbano y deslizamiento de terrenos en las zonas empinadas”, sostuvo el meteorólogo.

Y es que ayer algunas áreas de la isla recibieron una acumulación de lluvia por encima de las ocho pulgadas de lluvia, un patrón poco común para julio.

Una advertencia de inundaciones está vigente hasta las 3:30 p.m. para Lares, Camuy, San Sebastián, Hatillo, Isabela, Quebradillas. Mientras, para Moca y Aguadilla está vigente una advertencia de inundaciones hasta las 3:45 p.m. y en Florida, Arecibo, Manati y Barceloneta estará vigente hasta las 3:15 p.m.

“Por el momento, solo Fajardo y Ceiba están bajo aviso de inundaciones repentinas hasta las 8:30 a.m. Ahora mismo la vigilancia de inundaciones repentinas sigue en efecto hasta esta noche. La mitad, centro y oeste no está viendo lluvia por el momento, y parece ser que serán los municipios del este los que van a estar favorecidos con la actividad de lluvia durante el día. Son los mismo municipios que se afectaron ayer”, añadió.

Los municipios del noreste de la isla como Naguabo, Las Piedras, Luquillo, Fajardo y Humacao fueron los que más acumulación de lluvia registraron.

Sigue las incidencias del SNM

El patrón lluvioso que se ha registrado durante los últimos días representa buenas noticias debido a las condiciones de sequía que, actualmente, afecta a algunos municipios de la isla.

El Monitor de Sequía de Estados Unidos la sequía severa afecta a un 14.67% de la isla. La semana pasada se ubicaba en un 14.70%.

“Para mañana llega un poco de aire seco con particulado del polvo del Sahara. No durará mucho porque el viernes llegará otra onda que no será tan fuerte, pero traerá otra ronda de aguaceros y tronadas hasta el sábado”, añadió Rodríguez.

El oleaje se encuentra de cuatro a seis pies con vientos de hasta 20 nudos, por lo que la agencia de meteorología les solicitó a los operadores de pequeñas embarcaciones a ejercer precaución.

Un riesgo moderado de corrientes marinas está vigente para la mayoría de las playas locales.

Asimismo, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que vigila un sistema en el mar Caribe que no tiene probabilidad de desarrollo durante las próximas 48 horas, pero sí mantiene un 60% en los próximos cinco días.