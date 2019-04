Una organización denominada Coalición por la Niñez pasquinó durante la noche de hoy, viernes, alrededor de la zona del Capitolio y Puerta de Tierra, para manifestarse en defensa de la prohibición a las terapias de conversión y el aborto.

“Marchas para quitarme derechos, marchas para seguir maltratando a nuestros niños, marchas por todo lo contrario que marchó Jesús, marchas por odio”, leen los pasquines.

La acción responde a una convocatoria de organizaciones de base de fe como Puerto Rico por la Familia y la Fraternidad de Iglesias Pentecostales de Puerto Rico (FRAPE) a marchar el sábado, 6 de abril a las 9:00 de la mañana, en respaldo al Proyecto del Senado 950 -que busca limitar el derecho al aborto- y la decisión de la Cámara Baja de no llevar a votación el Proyecto del Senado 1000, de la autoría de la Senadora Zoé Laboy y el Senador Eduardo Bhatia, que buscaba prohibir mediante legislación las terapias de conversión en Puerto Rico, como ya han realizado otras 15 jurisdicciones en Estados Unidos.

La Coalición por la Niñez está compuesta por padres, madres, abogados, médicos, miembros de la comunidad LGBTT y diversos integrantes de la sociedad civil, de acuerdo a la información compartida con El Nuevo Día, que aspira a un futuro libre de maltrato y violencia a los menores.

La organización surgió recientemente, ante el rechazo de sectores religiosos a la Orden Ejecutiva Número 16 del 2019, firmada por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, para prohibir las llamadas terapias reparativas en Puerto Rico, luego de que la representante María Milagros Charbonier se negara a realizar vistas públicas sobre el Proyecto 1000 y se colgara la medida en la Cámara de Representantes.

“Es lamentable que una representante que se jacte de llevar la verdad y el amor de Dios no solo no haga su trabajo de forma responsable, si no que le mienta al pueblo diciendo que porque la senadora Zoé Laboy dio una simple explicación en un caucus de la Cámara, ella decidió no realizar vistas públicas ni escuchar al pueblo y adjudicar sin datos algunos que dichas terapias no ocurren en Puerto Rico”, afirmó el portavoz de la organización, Gabriel Alvarado Vázquez, un joven homosexual de 24 años, padre de una niña de 6 años, que decidió procrear por medio del mecanismo de la fertilización in-vitro, de acuerdo a la información suministrada. “Esta Representante es la representante más irresponsable e ignorante que tiene el PNP”, manifestó.

El grupo manifestó, además, su respaldo al veto emitido por el gobernador en contra del Proyecto 950, que pretende limitar y restringir el derecho de mujeres al aborto.

“No es contradictorio porque cuando una niña de 13, 14 o 16 años es violada, y sus padres la obligan por razones de religión a conservar el embarazo, se está violentando la voluntad de esa mujer. Incluso la ONU recientemente estableció que obligar a una niña a conservar un embarazo no deseado, representa una crasa violación al tratado internacional de la tortura”, sostuvo el portavoz.

El padre manifestó que busca que su hija o otros niños “no tengan que pasar por el mismo dolor y sufrimiento que pasó yo”.