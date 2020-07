"Tratar de atribuirme una intención peyorativa por unas expresiones sacadas de un audio de hace varios años es absurdo".

Así reaccionó el precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) Pedro Pierluisi sobre un vídeo que circula a través de las redes sociales en el que aparece refiriéndose como "prietitos" a unos excompañeros de trabajo en un restaurante de Nueva Orleans.

"Yo he lavado platos, sin guantes, con unos prietitos que yo no ni les entendía el inglés", sostiene el excomisionado residente en las imágenes.

Ante eso, Pierluisi dijo en unas declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día que sus palabras se produjeron "en el contexto de yo estar en un lugar trabajando con orgullo como lavaplatos y cocinero para pagar mis estudios, cuando yo no hablaba bien el inglés y donde todos éramos minorías".

Más temprano en una entrevista radial (WKAQ - 580 AM), el también expresidente del PNP indicó que desconocía el origen del vídeo.

"Eso parece un foro público y esa expresión yo la debo haber hecho hace muchos años atrás porque no la hecho recientemente, así que no sé dónde fue ni dónde fue, pero lo reitero, no hay nada negativo en esa expresión, yo estoy diciendo la verdad", defendió.

"Mi trayectoria contra el discrimen y la igualdad es clara, y no voy a desviarme de seguir llevando mi mensaje de darle a Puerto Rico un gobierno de excelencia", agregó en las declaraciones a este medio.

Asimismo, repudió que las imágenes hayan sido publicadas, ya que, según él, existe la intención de "inyectar odio en la discusión pública".

"Nuestra sociedad lo que necesita es paz y sensibilidad y en eso yo me voy a concentrar siempre", subrayó.

En la entrevista radial añadió que repetiría sus expresiones "cuantas veces la tenga que reiterar" porque se siente orgulloso de sus orígenes.