El asesor de la gobernadora Wanda Vázquez en Mitigación de Riesgos, Carlos Pesquera, aseguró esta mañana que el informe de las inspecciones de las escuelas tras el terremoto se publicará, pero adelantó que hay que esperar a que termine un proceso de "control de calidad" de los que se han completado.

Sostuvo que luego que los ingenieros estructurales visitan las escuelas, los documentos son evaluados por otro grupo de profesionales para corroborar que la información es certera.

Pesquera rechazó que el gobierno no quiera dar acceso al informe final de las inspecciones tanto a los alcaldes como a las comunidades escolares.

"Las inspecciones se están realizando y ya hay una base de datos. Estamos consientes de que tienen que ser públicas. Aquí no hay ninguna intención de quedarse con ellas, lo único es que están pasando por un control de calidad. Esto quiere decir que unas personas con más experiencia están recibiendo estas inspecciones y están pasando juicio sobre si tienen que hacer otro tipo de trabajo adicional o antes de darlas por terminada", detalló a El Nuevo Día.

Las expresiones del ingeniero se producen luego que alcalde de Utuado, Ernesto Irizarry, denunció que los encargados de inspeccionar las escuelas “no están siguiendo la orden de la gobernadora” de integrar a los alcaldes en el proceso.

“En el caso de Utuado, tenemos diez escuelas en funcionamiento y al día de hoy no se ha inspeccionado ninguna de ellas y tampoco he recibido comunicación de la Oficina para el Mantenimiento de Escuelas Públicas (OMEP) con el itinerario de trabajo. La gobernadora fue clara en esa instrucción”, aseguró el ejecutivo municipal a través de unas declaraciones escritas.

Este no es el único alcalde con una denuncia parecida, pues la alcaldesa de Ponce, María "Mayita" Meléndez, dijo ayer a este medio que había pedido a Educación ver las certificaciones de las escuelas de sus municipios, ya que desconocía su contenido.

"Yo he pedido a la directora de la región queme traiga las certificaciones. Yo las quiero ver porque, ciertamente, hay unas escuelas muy viejas", señaló.

Por su parte, Pesquera dijo que "no hay nada que permita que ellos (los alcaldes) no participen" durante las inspecciones, pero subrayó que el proceso no se puede detener por los ayuntamientos.

"Lo que pasa es que tu no puedes detener las inspecciones porque tu no estés disponibles. Si un alcalde me llama o llama a una de las agencias lo que es lógico decirle es que estaremos allí en tal fecha", estableció.

Datos del Departamento de Educación sostienen que hasta anoche se había inspeccionado el 46% de los planteles escolares alrededor de la isla, lo que equivale a 392 estructuras de las 586 que tiene la agencia.