Tras conocerse sobre la extensión del contrato para suplido de diésel con condiciones más onerosas, el representante de los ciudadanos ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Tomás Torres, le pidió al ingeniero José Ortiz que reevalúe su futuro como director ejecutivo de la corporación pública.

Igualmente, Torres le imputó negligencia a Ortiz por presuntamente no actuar a tiempo para evitar que la extensión contractual a la compañía Puma Energy resultara más costosa para los abonados.

“Todo esto es responsabilidad de José Ortiz y espero que la Junta de Gobierno no se haga cómplice. Espero que la Junta y el propio Ortiz reevalúen su futuro (el del director ejecutivo) en la Autoridad, porque un funcionario que pone al país entero en esta posición debe reevaluar si está capacitado para seguir”, dijo a El Nuevo Día.

Torres relató que, el pasado 27 de marzo, la Junta de Gobierno de la AEE aprobó extenderle el contrato a Puma Energy, con un diferencial de $6 respecto al costo del mercado.

“El problema fue que José Ortiz no hizo nada. Él sabía que esto era importante, porque nos íbamos a quedar sin diésel justo antes de la marcha más grande jamás convocada en Puerto Rico. No hizo nada y, el 14 de junio, la Junta de Control Fiscal envió una carta denegando la extensión del contrato. Esa fue la primera negligencia de Ortiz”, sostuvo.

La “segunda negligencia”, abundó, fue que, tras la decisión de la Junta Fiscal, los miembros del ente rector de la AEE fueron convocados, el pasado viernes a las 5:00 p.m., a un “voto electrónico de emergencia” para aprobar la compra de diésel.

“Ortiz nos llevó a esta crisis. El país se iba a quedar sin diésel. La Junta aprobó la extensión del contrato a regañadientes, y resultó en que ahora el diésel será $10 más caro de lo que se iba a pagar”, dijo.

Torres indicó que, “oficialmente”, solicitó una explicación a Ortiz y, al momento de este informe, no la había recibido.

Acusó al director ejecutivo de la AEE de ausentarse a las últimas dos reuniones de la Junta de Gobierno.

“Nosotros aprobamos la extensión del contrato, el 27 de marzo, y se supone que Ortiz fuera corriendo a la Junta de Control Fiscal a trabajar con ellos ese acuerdo. Debió haber tomado acción de inmediato y notificar a los miembros de la Junta de Gobierno del ‘impasse’ con la Junta de Control Fiscal. Pero no lo hizo. Tenemos un director ejecutivo ausente, que no genera información y que no trabaja donde se sabe que hay problemas”, puntualizó.