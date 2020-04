El precandidato a la gobernación por el Partido NuevoProgresista (PNP), Pedro Pierluisi, denunció hoy, jueves, que la administración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced falla en ser transparente con la ciudadanía acerca del manejo de los hospitales durante la emergencia del coronavirus (COVID-19).

A través de un comunicado de prensa, el ex comisionado residente cuestionó el plan gubernamental para evitar una crisis sanitaria debido a que hace una semana se anunció que el Hospital Regional de Bayamón Ramón Ruiz Arnau, conocido como HURRA, sería el hospital receptor para atender pacientes, pero “ahora se confirmó que no está listo”.

“Debido a la crisis del COVID-19 y el miedo natural de contagio que sufre la gente, muchas personas están decidiendo no asistir a los hospitales para evitar estar expuestos al virus, y entonces vemos que llevan un paciente al HURRA y no lo reciben”, cuestionó Pierluisi.

“Peor aún, en momentos en que más necesitamos a nuestros hospitales fuertes y preparados, vemos a varios suspendiendo personal, lo que es un peligro para la salud de nuestro pueblo”, abordó.

Pierluisi instó al gobierno a actuar de manera urgente ante las suspensiones de empleados que laboran en hospitales, debido a que, según él, “podría provocar una crisis de falta de personal para atender la emergencia”.

Al mismo tiempo, insistió en que cada hospital tiene que tener una carpa especializada o un área de recibo de pacientes con presión negativa, con miras a atender personas potencialmente contagiadas con el COVID-19 y, de ser necesario, aislarlas o trasladarlas al hospital designado por el Estado.

Solicitó, además, que se investiguen los señalamientos del secretario de Salud, Lorenzo González, sobre el manejo la agencia y el hallazgo de medicamentos expirados.

“Distingo al secretario González y reconozco que acaba de llegar, pero es crítico que se investigue. En particular, el hallazgo del día de ayer de medicamentos expirados en poder el Departamento de Salud. Nuestro pueblo necesita claridad y transparencia, no tolera que le digan cosas que no son ciertas, y repudia los malos manejos de la gestión pública”, expresó.

Entretanto, Pierluisi sostuvo que existe confusión sobre los protocolos que deben seguir los proveedores de salud, especialmente los cuidadores de personas de la tercera edad.