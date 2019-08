En medio de una atropellada salida del Capitolio, Pedro Pierluisi dijo estar confiado de que podrá aclarar dudas de los senadores en una vista publica el lunes, pero ni él pudo precisar si asumirá la gobernación mañana con la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares, efectiva a las 5:00 p.m., sin haber sido confirmado como secretario de Estado.

"Eso está bajo evaluación legal", dijo Pierluisi mientras intentaba abrirse paso en medio de periodistas tras estar observar por varios minutos en el palco de prensa del Senado como el presidente del cuerpo legislativo despotricaba contra él, acusándolo de ser enemigo del pueblo.

"Voy a acudir a esa vista pública", dijo Pierluisi. "Es una oportunidad de expresarme y contestar todas las preguntas que tengan. Lo que estoy haciendo ahora es escuchando",dijo Pierluisi, acompañado por su hermana, Caridad Pierluisi.

Durante el mensaje de Rivera Schatz en el hemiciclo, este reconoció que el Secretario de Estado interino podrá ocupar la gobernación por disposición de una ley aprobada en el 2005. Pierluisi lamentó no haber podido reunirse con Rivera Schatz.

"Me hubiera gustado haberme sentado con el presidente antes de hacer esas expresiones para que me escuhara. Él emitió su juicio, pero no tuve la oportunidad de sentarme con él, dijo. "Estoy dando un paso al frente por Puerto Rico", dijo Pierluisi.

"Por mi patria. Mi única lealtad como gobernador y, de recibir el aval legislativa, será con el pueblo de Puerto Rico", agregó al aludir a los múltiples cuestionamientos, incluyendo los de Rivera Schatz, que le acusan de ser leal a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

"No tengo lealtad a ninguno de los clientes del bufete", dijo al aludir al bufete O'Neill & Borges y cómo, como abogado, mantiene su lealtad a sus clientes mientras trabaje para ellos. "Estoy fungiendo como Secretario de Estado. Mi única lealtad es con el pueblo de Puerto Rico.

Sobre Rivera Schatz, dijo que tiene "todo el derecho de expresarse".

"Falta por ver qué van a decidir el resto de los senadores luego de que tenga oportunidad de expresarme en esa vista", dijo Pierluisi. "Estoy dispuesto a contestar todas las preguntas e inquietudes que tengan y cada cual tendrá que votar de acuerdo a su conciencia".