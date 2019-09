Un trío de representantes populares denunciaron este domingo un supuesto discrimen contra los municipios populares con la asignación de proyectos para la reparación de carreteras bajo el programa denominado Abriendo Caminos.

Los representantes Rafael “Tatito” Hernández, Jesús Santa y José Aníbal Díaz Collazo dijeron en conferencia de prensa que la segunda fase del programa queda evidenciado que la mayoría de las reparaciones se concentran en municipios novoprogresistas sin tomar carreteras en peor estado y que están ubicadas en pueblos populares.

“Bajo el programa Abriendo Caminos se impactarán 235 proyectos en las vías secundarias y terciarias, de los cuales solo 66 proyectos serán en municipios del Partido Popular Democrático (PPD). Lo que refleja que el 66% de estos proyectos serán en municipios del Partido Nuevo Progresista (PNP), mientras que sólo un 28% será en ayuntamientos del PPD”, sostuvo Santa.

A modo de ejemplo, precisó que en los municipios de Yauco, Sabana Grande y Guayanilla solo el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) así como la Autoridad de Carreteras adjudicaron proyectos para el pueblo de Yauco.

“Cómo es posible que todos los proyectos de reparación de carreteras vayan a Yauco. El daño a las carreteras fue en todo Puerto Rico”, precisó.

“Con el listado que hay de las vías a reparar, que casualidad que casi todas caen en un municipios penepés y el resto que esperen o lo que sea”, agregó.

También dio el ejemplo de la carretera 181 de Trujillo Alto a Patillas que será reparada, pero “el peor tramo es el que va de San Lorenzo a Patillas y en esa fase dos (de Abriendo Camino), no aparece. Aparece la reparación entre la colindancia de San Lorenzo hacia el pueblo de Gurabo”, enfatizó Santa.

Igualmente, dijo que en su distrito de Caguas se reparará la PR-156, de Caguas a Aguas Buenas.

“Esa carretera está en mejor condición que la PR-796 y la PR-785 que están intransitables”, sostuvo el representante.

“Y así es prácticamente en toda la isla”, sostuvo, por su parte, Díaz Collazo.

Dijo que en los municipios de Canóvanas, Loíza y Carolina “le dan prácticamente el 100% de los proyectos”.

Mientras que Hernández, quien es portavoz de la minoría popular en la Cámara de Representantes, hizo un llamado a la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

“Nuestro llamado a la gobernadora de Puerto Rico es que se distancie de las políticas de (Ricardo) Rosselló, que demuestre contraste. Es más que claro el reclamo de la gente después del verano. No tolera estas conductas de discrimen”, dijo.

“Lo vemos que podemos reclamar es que se le cumpla la palabra a los alcaldes asociados que le reclamaron -precisamente- esta situación. Creo que es hora ya de que la gobernadora actúe y que diga que no va a continuar con esta política pública”, agregó.

Además, dijo que la gobernadora debe reaccionar a su reclamo y no enviar a un secretario a contestar.

“Esto es un asunto de política pública, que tiene que atender la gobernadora. No nadie más. No un secretario de una agencia, ni de una corporación pública ni el COR3 (Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción). Este es un asunto que tiene que atender Wanda Vazquez. Es contraste. Obviamente demostrar que no es una continuidad de la administración de Ricardo Rosselló”, puntualizó Hernández.

El Nuevo Día pidió tanto una reacción a La Fortaleza como al DTOP.

Reacción a salida de Erik Rolón

De otra parte, el representante Hernández cuestionó el proceder de la gobernadora con respecto al manejo del gabinete. El legislador se refirió específicamente a la destitución de Erik Rolón como secretario del Corrección y Rehabilitación. A Rolón se le exigió la renuncia luego de que trascendieran irregularidades con el manejo de la agencia como la muerte de tres reos.

Hernández elogió que Vázquez Garced le exigiera la renuncia a Rolón. Sin embargo, dijo que debía ser proactiva y no reactiva.

“Lamentablemente no está siendo proactiva y dinámica, (y demostrar que está) en control de lo que está sucediendo”, dijo el legislador.

“Esta es la segunda salida de un funcionario de esta administración por un escándalo y ella lo despide. No se puede gobernar de esa manera”, agregó.

También cuestionó que la gobernadora no sacara del equipo ejecutivo a todos los integrantes del controversial chat que provocó la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares.