El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) de San Juan emitió hoy, martes, una alerta de riesgo moderado de corrientes marinas para todo Puerto Rico, incluyendo sus islas-municipios de Vieques y Culebra.

El SNM informó en su página web, las corrientes marítimas podrían provocar oleaje de hasta 6 pies con vientos de hasta 20 nudos.

A moderate risk of rip currents for most of the local beaches.

Riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas.#prwx #usviwx pic.twitter.com/eljdENU4fm — NWS San Juan (@NWSSanJuan) December 25, 2018

La agencia solicitó precaución a los operadores de pequeñas embarcaciones.

El SNM sostuvo además que en algunas áreas de la costa de la isla el oleaje estará a menos de 5 pies.

Groups of showers continue to move across the local area. Expect periods of light to moderate rainfall.

Grupos de aguaceros continúan moviéndose a través del área. Se esperan periodos de lluvia de leves a moderados. #prwx #usviwx pic.twitter.com/JwHJRPeYjC — NWS San Juan (@NWSSanJuan) December 25, 2018

Asimismo, grupos de aguaceros continúan moviéndose a través del área, por lo que se esperan periodos de lluvia de leves a moderados que podrían afectar el este y oeste de Puerto Rico en horas de la tarde.

Tuesday Afternoon: A few showers are possible across the local area.

Martes en la tarde: Algunos aguaceros son posibles a través del área.#prwx #usviwx pic.twitter.com/jjNCfLzZzj — NWS San Juan (@NWSSanJuan) December 25, 2018

De otra parte, se espera que sea un día fresco con temperaturas que fluctúan entre los bajos 70 y medios 80 grados Fahrenheit.