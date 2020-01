La Escuela Libre de Música presenta unos retos distintos a otras escuelas del sistema público a la hora de un desalojo por terremoto.

"A diferencia de otras escuelas, nuestra escuela es de seis pisos", destacó la directora Magaly Rosario, al culminar un simulacro de desalojo hoy, cuando se reanudaron las clases por primera vez desde que iniciaran los sismos a principios de este mes.

La matrícula salió de la escuela Ernesto Ramos Antonini, en el corazón de Hato Rey, por todos lados, menos por la escalera principal del edificio.

Personal de la escuela expresó preocupación al ingeniero que la inspeccionó de que la escalera sea un punto vulnerable, por ser en "zig-zag", entre pisos, con una columna circular por el medio y sin soportes a los lados. Por eso allí le llaman una escalera "flotante".

El inspector no encontró problemas con la misma, pero de todas formas reflejó la preocupación de la comunidad escolar en la certificación, lo que provocó dudas entre familiares de estudiantes.

"Una maestra que pudo hablar con el ingeniero le indicó que esas escaleras, junto con el ascensor, eran las áreas más vulnerables y que no se debían usar", relató la directora.

Los estudiantes tienen que ubicase en el estacionamiento el Coliseo José Miguel Agrelot. (Alex Figueroa Cancel)

Agregó que "cuando llegó el ingeniero, le hice la pregunta, pero me dijo que ahí no hay ningún problema y lo dejó ahí, pero puso el comentario en la certificación, de que le hice la pregunta. Puso que 'la directora informó que las escaleras flotantes'... y yo, pero..."

"De todas formas, nuestro plan de emergencia no lo contempla, porque la escuela está diseñada con unas escaleras de emergencia y esa escalera no se utiliza para desalojar en ningún momento ningunos de los pisos. Se usan las escaleras identificadas como 'exit' por los laterales", explicó la directora, quien informó que la escuela no sufrió daños por los sismos.

Ese edificio fue de la Lotería de Puerto Rico, que está al lado, así que no tiene patios, cancha o áreas verdes.

En cambio, tiene un amplio teatro de dos niveles que suele estar concurrido porque al ser una escuela de música usualmente presentan conciertos.

Así que un desalojo de ese lugar, en caso de un terremoto, fue el primero que simularon hoy.

Rosario contó hasta 60 mientras que cientos de estudiantes se agacharon entre los asientos del teatro y tan pronto gritó "emergencia", todos salieron sin detenerse hasta salir del edificio, cruzaron la calle Cerámica y caminaron hasta el estacionamiento lateral del Coliseo de Puerto Rico.

Llegaron hasta ahí por ser uno de los espacios identificados como lugar de encuentro por la Red Sísmica.

"Tenemos tres escenarios distintos en caso de un desalojo, porque por las mañanas están con los maestros de instrumentos, por la tarde con los académicos y el tercer escenario es si están en el teatro", detalló.

Una preocupación menos que tienen con esta escuela es que no padece del fenómeno de las "columnas cortas", que ha sido identificado com una vulnerabilidad en otros planteles, por ser una estructura que fue construida originalmente para otros fines.

No obstante, Rosario espera que en las próximas fases del gobierno sobre la inspección de las escuelas le puedan confirmar que el edificio es "sismo-resistente".

"A todos nos preocupa. Es importante conocer si la escuela es sismo resistente o no. Sabemos que con los temblores el edificio se mueve, como debería ser. Es bien resistente", dijo Rosario. "Exalumnos que estuvieron cuando se inauguró la escuela vinieron y nos dijeron que en aquel entonces los orientaron de que sí era resistente a sismos".