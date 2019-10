Para la doctora Antonia Coello Novello, excirujana general de Estados Unidos, Puerto Rico no conoce realmente las repercusiones del vapeo o “vaping”, particularmente sobre la salud de los jóvenes, la cual puede sufrir efectos irreversibles solo en la primera incursión a esta modalidad de cigarrillo electrónico.

“Estos cambios pulmonares son irreversibles y no creo que nuestro pueblo está teniendo la oportunidad de (conocer) las consecuencias del vapeo (sobre la salud)”, sostuvo la doctora a su llegada esta mañana a La Fortaleza para reunirse con la gobernadora Wanda Vázquez.

Una de sus preocupaciones principales, dijo, es que ahora que inicia la temporada alta de influenza los médicos no confundan posibles pulmonías de esta enfermedad con pulmonías químicas producidas por el vapeo.

“Lo que noto ahora es que los niñitos que nunca fumaron están comenzando con la cosita (del vapeo) porque es “cool”, pero tiene nicotina”, advirtió al resaltar que el producto también podría tener THC, uno de los ingredientes de la marihuana.

Agregó que los cambios pulmonares capaces de producirse por esta práctica de fumar son irreversibles y podrían provocar la muerte. De hecho, mencionó que aunque en Puerto Rico aún no se han reportado muertes sospechosas ni hospitalizaciones por consecuencias de este tipo de práctica, en Estados Unidos ya se han identificado unos 1,300 casos en 49 estados, además de 26 muertes en 21 estados.

Enfatizó que el atractivo que parece tener el vapeo en la juventud podría provocar que el logro que se había alcanzado cuando fue Cirujana General de Estados Unidos, de bajar de 26% a 3.8% el uso del tabaco en la adolescencia vuelva a subir y le provoque a sus usuarios tanto consecuencias pulmonares como cardiacas.

Coello explicó que el vapeo se originó como una modalidad para que los adultos fumadores dejaran el “craving” de la nicotina. Por eso, agregó, la prohibición y la preocupación es del uso del vapeo entre los adolescentes, particularmente. Resaltó que en dos estados, Massachusetts y Nueva York, los comerciantes que venden estos productos han demandado al gobierno “porque les han quitado su vivencia”.

Según informó, en Oregon se reportaron nueve casos y cinco de ellos habían adquirido el producto en lugares donde se vende legalmente la marihuana. Sin embargo, advirtió que los reportes indican que la mayor parte de los jóvenes que usan este producto lo compran o adquieren a través del internet, en la calle o a través de familiares o conocidos.

“Científicos de (la revista científica) del New England Journal (of Medicine) dicen que es como una lesión química que te destruye el pulmón. Por lo tanto, una fumadita cuando tienes diez gotas de lo que hay en el vapor, estás en lo equivalente a fumar 20 cigarrillos. El peligro es grande y no quiero que en Puerto Rico lo menospreciemos porque un humental también te puede dejar (el efecto de) “passive inhalation” porque tiene nicotina el producto”, indicó.

A pesar de estos peligros, la doctora enfatizó que la preocupación mayor es el uso de los adolescentes de esta modalidad de fumar.

“Creo que tenemos que esperar que (la investigación de) el CDC (Centro para el Control yPrevención de Enfermedades) y la FDA (Administración federal de Drogas y Alimentos) salgan con conclusiones básicas porque no podemos quitarle la vivienda a los que lo están vendiendo legalmente. Es vendérselos a los que legalmente tienen el poder, pero no a la adolescencia. (Para) los adultos esto es parte de su ciencia y porque lo inventamos, pero me preocupa la ramificación del tabaquismo con esto”, concluyó.