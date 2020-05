El representante popular José "Conny" Varela presentó hoy una Resolución Conjunta para autorizar al Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto a redirigir parte del dinero identificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para la primaria del Partido Demócrata.

Esa asignación original era de $1.1 millones y con la resolución se busca limitar el gasto a $175,000.

Varela presentó la pieza legislativa hoy en compañía de varios aspirantes a puestos electivos por el Partido Popular Democrático: Orlando José Aponte Rosario, Ángel Rodríguez Otero y Juan José Santiago Nieves.

Con la Resolución de la Cámara 701 se ordena usar el sobrante para otorgar un incentivo económico al personal de los almacenes de alimentos y empleados o encargados de los comedores escolares (PSA I y PSA II) por $1,000. También ordena que parte de esos fondos se utilicen para la realización de pruebas y equipos de protección para dichos funcionarios. Igualmente limita la cantidad de colegios de votación que se habilitarán para el evento.

De otra parte, el representante Rafael “Tatito” Hernández Montañez advirtió que el Código Electoral, que no ha sido enviado a La Fortaleza para ser convertido en ley, podría emplearse para la primaria del Partido Demócrata en Puerto Rico si la gobernadora Wanda Vázquez lo firma. El portavoz de la minoría popular envió una carta el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan E. Dávila Rivera, solicitando audiencia para reiterar su postura en contra del recién aprobado proyecto que enmienda el Código Electoral (PS-1314) y para proponer un método alterno para celebrar la primaria del Partido Demócrata en Puerto Rico.

“Estoy totalmente en contra de que se usen las primarias del Partido Demócrata para implementar algún método de voto electrónico o voto por correo como laboratorio de votos fantasmas. Por esta razón, confío en que ninguna de estas medidas se utilizará en el proceso electoral del Partido Demócrata en Puerto Rico. Es momento de ser prudentes con este asunto debido a que tendría un efecto contraproducente y dilataría más la expresión del pueblo puertorriqueño en una elección tan importante como esta, y de ser así, nos obligaría a llevar una acción en los tribunales”, expresó Tatito Hernández en declaraciones escritas.

“Reafirmo mi disponibilidad para evaluar mecanismos alternos para asegurar la celebración de las primarias y se elijan los delegados a la convención demócrata sin menoscabar los derechos del elector. También, velar que se cumplan los estándares de salud y seguridad en tiempos del COVID-19. Además, insto al Presidente de la CEE a realizar un proceso poco oneroso y a redirigir las economías a proveer ayudas adicionales por la emergencia que atraviesa el pueblo de Puerto Rico”, agregó en un comunicado.

Hernández sugirió que se emplee un método alterno para celebrar la primaria , que consiste en que se habilite un centro de votación en cada uno de los ocho distritos electorales "para que se pueda votar en las dos papeletas, tanto en la presidencial como en la papeleta para escoger los delegados, lo que reducirá el gasto de esta elección y el riesgo de propagación de este virus”, dijo.