Dominicanos residentes en Puerto Rico se quedaron hoy sin poder participar de las comicios generales que se celebran en la República Dominicana luego que no aparecieran registrados en el listado electoral, situación que fue catalogada por algunos de los afectados como un “atentado a la democracia”.

“Queremos sacar el gobierno…y como ellos saben que se tienen que ir, es preparando un fraude lo que están y el pueblo se está tirando en la calle porque estamos cansados de ellos”, señaló Julio Santana, dominicano residente en el país en referencia al Partido de Liberación Dominicana (PLD) que mantiene el control bajo la figura del presidente Danilo Medina.

Relató que al llegar esta mañana a su colegio de votación en el coliseo Roberto Clemente, en San Juan, le informaron que no aparecía registrado y que se única opción para ejercer el derecho era viajar a su pueblo natal de San Pedro de Macorís, donde, dijo, nunca ha votado.

“Esto es un abuso lo que están haciendo, pero comoquiera se van. El pueblo no aguanta más, el pueblo allá está tirado en la calle para que haya un cambio”, agregó Santana.

Los principales candidatos en estos comicios son Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el favorito para prevalecer, según las encuestas; el expresidente del país Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo (FP); y el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, del PLD, colectividad que mantiene el control del gobierno bajo la figura de Medina, quien tras 12 años en el cargo no pudo ir tras la reelección.

Hay cerca de 7.5 millones de dominicanos hábiles para votar, casi medio millón de estos en el extranjero. En Puerto Rico, hay 35,000 dominicanos que podrían ejercer su derecho, pero la expectativa es que la participación no sobrepase el 35%.

En las elecciones pasadas participaron casi 12,000 dominicanos de unos 27,000 que habían registrado entonces, para un 40% de participación.

En los comicios también se elegirá al vicepresidente, 32 senadores, 190 diputados y los representantes ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Para Marlene Paulino, quien vive en Puerto Rico hace 25 años, lo ocurrido hoy es “un atentado contra la democracia”. Contó que llegó temprano a la instalación deportiva con otros cinco familiares. Solo uno apareció registrado en el listado oficial. “Le dicen a uno que vaya a su pueblo de origen a votar cuando yo llevo 25 años en Puerto Rico y voto todos los cuatrienios. Que, si no apareces, no puedes votar ni te agregan a mano ni nada. Cómo uno se va a ir y así hay miles de personas ahí afuera que no han podido votar”, compartió la mujer.

El cónsul dominicano en Puerto Rico, Franklin Grullón, reconoció que muchos compueblanos no pudieron votar. Sin embargo, le atribuyó la situación a que en las pasadas elecciones se emitió una resolución que le permitió a todos los residentes votar una vez presentaran su cédula aun cuando su nombre no apareciera en el listado oficial o padrón de las personas reconocidas para emitir el sufragio. “Esas personas entendían que estaban inscritos para votar…se descuidaron, no fueron a la Junta Central Electoral a inscribirse y hoy, como esa resolución no se emitió esta vez, no aparecen en el padrón”, detalló.

Reconoció que la situación puede tener un impacto en el nivel de participación en la isla, pero no así en los resultados. “Si participa el 35% nosotros entendemos que es un éxito en virtud de la situación que hay porque hay mucho temor, tenemos muchos electores mayores que temen ser contagiados y han manifestado que no quieren venir a votar”, expresó.

“El proceso va muy bien y la participación ha estado fluyendo de manera normal. Pensábamos que con el asunto de la pandemia iba a ser menos la participación. Sin embargo, hasta ahora todo va normal y esperamos que continúe así hasta las 5:00 de la tarde que el proceso termina. No ha habido ningún tipo de incidentes y los partidos políticos están haciendo todos su trabajo para que su gente venga a votar”, señaló Grullón.

El funcionario aspira a un puesto como diputado ultramar bajo la insignia del partido de gobierno se expresó seguro en su victoria. “Nosotros vamos a juramentar el 16 de agosto como diputado de la República Dominicana”, enfatizó.

El periodista y productor de la Parada Dominicana, Luis Aguasvivas, admitió que la Junta Central Electoral falló en informarle a los ciudadanos que debían hacer una preinscripción de la cédula en la isla para poder votar. “Por ende, eso ha traído que haya un alto porcentaje de personas que no pueden votar”, dijo.