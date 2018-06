En el día que se celebra el solsticio de verano, el Servicio Nacional de Meteorología(SNM) de San Juan pronosticó “un cielo soleado” para Puerto Rico.

Se trata del momento en el que comienza el verano para el hemisferio norte, fenómeno astronómico que da entrada al verano y que marca el día más largo del año para el hemisferio norte.

Happy Summer Solstice! Today marks the longest day of the year for the Northern Hemisphere.

¡Feliz Solsticio de Verano! Hoy es el día mas largo del año para el Hemisferio Norte. https://t.co/Y3tRLriPDa#prwx #usviwx #nws #summersolstice #wrn pic.twitter.com/iW2IpkFxid