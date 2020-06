La representante María Milagros Charbonier reconoció que el proyecto que permitiría la retroactividad de la decisión del Tribunal Supremo que dispone que en Puerto Rico los veredictos por jurado deben ser unánimes, no tiene los votos en la Legislatura.

Las expresiones de la legisladora surgen luego de que presentó varias enmiendas a la medida en una reunión del caucus de la mayoría del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes.

“No tiene los votos ahora”, sostuvo Charbonier en entrevista con El Nuevo Día. “Estuvimos casi una hora, les hice la presentación de la posibilidad de enmendar la medida, se planteó la posibilidad de eliminar totalmente la retroactividad y aprobarlo sin la retroactividad y se discutieron áreas grises sobre los derechos de las víctimas, cuántos casos se podrían afectar y los legisladores plantearon muchas dudas sobre cómo se afectan las víctimas”.

Como presidenta de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, Charbonier atiende el Proyecto del Senado 1590, que extiende con carácter retroactivo el requisito de veredictos unánimes a casos con sentencias finales y firmes. Ese proyecto, del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, no le reconoce a los jueces discreción alguna al tener de frente una solicitud de nuevo juicio al amparo de dicha regla.

Charbonier propuso a sus compañeros que la medida disponga que cada juez que reciba una petición de nuevo juicio tendrá que comenzar a atender el asunto en un término improrrogable de cinco días. En ese periodo de tiempo el juez podrá decidir que la petición de nuevo juicio no es meritoria o iniciará el proceso de notificación al ministerio público para que pueda hacer contacto con testigos y víctimas e iniciar el trámite de recopilación de evidencia, ya sea documental o científica de cara a un nuevo juicio.

El carácter de retroactividad solo aplicará a convictos confinados.

Según los cambios propuestos, no habría un término fijo para que el juez decida si concede o no la petición de nuevo juicio, pero tendrá la opción de citar vistas argumentativas de ser necesario para tomar la decisión. Cualquier fallo del magistrado, ya sea para denegar la petición de nuevo juicio o para concederla podrá ser retado en el Tribunal de Apelaciones. No importa la decisión que tome el juez o jueza, esta deberá ser documentada, propuso Charbonier.

“La decisión final fue que el proyecto se mantendrá bajo estudio y no vamos a tomar determinaciones hasta que tengamos los números claros y conocer los costos, cómo se afecta el tribunal y sobre todo el asunto de las víctimas. Los legisladores puntualizan en eso. Es la revictimización de las víctimas”, dijo Charbonier.

La legisladora ya solicitó estadísticas a la Oficina de la Administración de la Administración de los Tribunales (OAT), al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y al Instituto de Estadísticas cifras sobre casos que se estarían afectando con la aplicación de la retroactividad. Además, dijo hoy que quiere citar nuevamente a la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, al DCR y a la OAT para una nueva vista pública en julio para discutir específicamente los programas de protección a víctimas.

Posible extensión de la sesión legislativa

De acuerdo con la legisladora, “entiende” que la Cámara se inclina por extender la vigencia de la sesión, posiblemente hasta el 31 de julio como dispone una Resolución Conjunta que ya fue aprobada por el Senado. La actual sesión legislativa culmina el 30 de junio

“Sé que hay que extenderla y el presidente (Carlos “Johnny” Méndez) dijo que hay que extenderla, pero no sé hasta cuando”, dijo Charbonier.

La legisladora indicó que el tema no se discutió durante el caucus de ayer y que se refirió a conversaciones en privado.

“Se ha quedado mucha legislación. Informes de investigación que tenían un término, pero debido a la pandemia las comisiones no han podido continuar con su trabajo”, dijo.

“Y yo tengo muchas investigaciones varadas que no he podido concluir”, agregó.

La medida en discusión, la Resolución Conjunta del Senado 490, está referida a la Comisión de Gobierno de la Cámara, presidida por Jorge Navarro.

“Entendemos que ante el “shutdown” (paralización) es justo y razonable que se extienda hasta el 31 de julio”, dijo Navarro. “Se pospuso la radicación de la planilla, la renovación de los marbetes y hay muchos legisladores que no han podido radicar medidas importantes y se puede tener un espacio de un mes más. No vamos a estar legislando a la carrera.

Navarro indicó que tendrá un cuadro más claro sobre el asunto el jueves.