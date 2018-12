Una canción recién lanzada por el artista urbano Bad Bunny ha devuelto a la discusión pública el caso de la desaparición del niño Rolandito Salas Jusino, ocurrida en 1999, sin que todavía las autoridades lo hayan encontrado o puedan explicar qué pasó.

Salas Jusino desapareció el 7 de julio de 1999 mientras jugaba en el parque de la urbanización Colinas del Plata, en Toa Alta. Tenía cuatro años.

Su desaparición y la investigación posterior del caso acapararon por años la atención del país y se ha convertido en un referente social y cultural. Tan así que en el álbum “X100pre”, lanzado el pasado 24 de diciembre, Bad Bunny incluyó un tema que lleva como título “RLNDT”.

Aunque no es una canción que habla específicamente del caso, el artista indicó que el tema usa lo ocurrido al niño desaparecido como metáfora para explorar el tema de la depresión y personas que se sienten perdidas a nivel emocional.

Estatus de la investigación

Han pasado 19 años desde esa tarde en la que Salas Jusino fue visto por última vez. La investigación del caso, hasta lo que se sabe al momento, no ha rendido frutos. Las autoridades aún no saben qué pasó con el menor, quien hoy día tendría 24 años, y tampoco han dado con sospechosos de su desaparición.

El Negociado de Investigaciones Especiales de la Policía e Interpol están a cargo del caso.

La última recreación fotográfica en la página de Interpol es de 2017.

Inicialmente el padrastro del menor, Roberto Gotay Valcárcel, figuró como sospechoso, pero nunca se le acusó por este caso.

En otro momento trascendió que las autoridades no descartaron que el menor fuera sacado del país y lo llevaran a República Dominicana o a Estados Unidos. Esto hipótesis nunca se ha confirmado.

Sigue vigente una recompensa de $80,000 para aquella persona que aporte información que ayude a dar con el paradero de Rolandito.

Esperanza de hallarlo con vida

Hace cuatro años, en el 2014, en una entrevista a El Nuevo Día, el director de Interpol, Rolando Antonio Fuentes, indicó que "no hay ningún indicio de que Rolandito esté muerto".

De igual manera, en una entrevista este año para Primera Hora, el padre de Rolandito, Rolando Salas, sostuvo que se lo imagina con vida y que hubo muchos fallos en la investigación que pudieron haber incidido en que todavía no se conozca el paradero de su hijo.

“La Policía no trabajó muy bien el caso, aparentemente no había mucha experiencia (por parte de los investigadores), el Alerta Amber no estaba tampoco bien implementada y eso, creo yo, que fue lo que ocurrió. Por eso, hasta ahora, las autoridades no han encontrado al nene, tiene que haber sido por esas primeras investigaciones. Desde el principio hubo fallas, no hubo una coordinación entre las agencias. Eso falta… falta mucha comunicación todavía, porque como que hay celos entre estas agencias que no permiten un buen funcionamiento”, comentó Salas en la entrevista del 8 de julio de 2018.

RLNDT

En los primeros minutos del 24 de diciembre de 2018, Bad Bunny sacó su disco “X100pre”, el que incluye la canción “RLNDT”.

Usó solo consonantes, pero el artista confirmó que se refiere a Rolandito, pues es un caso muy presente en su memoria, ya que era niño cuando se conoció de su desaparición, situación que le marcó.

Parte de la letra de la canción dice: “Hoy olvidé las coordenadas de mi destino. Se me dañó el GPS a mitad de camino. Y no sé si me raptaron o estoy perdido”.

Bad Bunny indicó en una entrevista reciente con el comediante Chente Ydrach y el locutor y actor, Jorge Pabón “Molusco”, que empezó a escribir “RLNDT” antes de su éxito “Estamos bien”, pero que no tuvo la energía de seguirla. Era una canción bien personal, manifestó.

Añadió que le puso solo las consonantes para que la gente hiciera la conexión y para no ponerle el nombre del niño. “Y me sorprendió que la gente lo ‘cachara’ (entendieran) tan rápido”, confesó.

“El tema (Rolandito) fue un tema de mi generación cuando yo tena 5 o 7 años estaba en todo su apogeo. Ir a una tienda era (que tu mamá dijera) ‘no te sueltes que te pierdes’ (...) Mucho respeto a su familia, al dolor que sintieron y quizás todavía sienten”, dijo.

Sin embargo, además del recuerdo, lacanción es más personal para Bad Bunny. “Recuerdo, con la situación que tenía, que me sentía perdido, me sentía raptado, sentía que no sabía dónde estaba”.

Si tienes información sobre este caso, por favor, llama a la línea confidencial de la Policía 787-343-2020.