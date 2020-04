A nuestra audiencia: El Nuevo Día te ofrece acceso libre de costo a su cobertura noticiosa relacionada con el COVID-19. Si quieres apoyar nuestra misión de brindarte información verdadera, pertinente y útil ahora y después de la emergencia, te exhortamos a suscribirte en suscripciones.elnuevodia.com

La doctora Concepción Quiñones de Longo, quien renunció a la secretaría interina de Salud tras denunciar una serie de irregularidades en las compras de la agencia relacionadas a la crisis del coronavirus, le restó validez a las expresiones públicas que la gobernadora Wanda Vázquez Garced hiciera ayer en su contra.

En conferencia de prensa ayer, la mandataria denunció que la propia Quiñones de Longo admitió haber tomado decisiones “multimillonarias” durante sus funciones al frente de Salud.

En dicha conferencia, Vázquez ordenó la cancelación de todos los contratos de Apex General Contractors con el gobierno de Puerto Rico, tras la fallida transacción para adquirir un millón de pruebas rápidas de COVID-19. Esa transacción es objeto de múltiples investigaciones, federales y estatales.

Fuentes cercanas a Quiñones de Longo aseguraron esta mañana que la pediatra se siente confiada con el testimonio que ofreció ayer Adil Rosa Rivera, la ex secretaria auxiliar de Salud en la vista pública realizada por la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes sobre las irregularidades en la compra de pruebas diagnósticas.

Rosa Rivera , quien figuró ayer como la principal deponente de la vista, negó que Quiñones de Longo supiera de las gestiones que realizó Salud tras la recomendación al Task Force médico para la compra del millón de pruebas por $38 millones a través de Apex.

“Está confiada porque ella (Rosa Rivera) dijo que la doctora (Quiñones de Longo) no tenía conocimiento de esas compras”, le dijo la fuente a este diario.

Ayer en conferencia de prensa la gobernadora aseguró que la pediatra “estuvo al tanto de todas las transacciones” de Salud.

“A mí directamente ella (Quiñones) me escribió y me dijo que ella estaba tomando unas decisiones multimillonarias, esa información me la escribió ella a mí”, dijo la primera ejecutiva.

Vázquez se refiere a un mensaje de texto al que tuvo acceso El Nuevo Día por fuentes, en el que la extitular de Salud le informa a la gobernadora sobre su incomodidad ante el hecho de que no se le había entregado una cartaque oficializara su nombramiento interino.

“Me siento muy comprometida con la gestión que se está realizando y estoy más que dispuesta para continuar en el puesto de forma interina en lo que usted determina en quien desea depositar su confianza para salvaguardar la salud del Pueblo puertorriqueño”, lee el mensaje que le escribió Quiñones de Longo a la gobernadora.

“Me incomoda, sin embargo, que no me hayan aún entregado una carta de nombramiento interino que valide las múltiples gestiones y decisiones, con repercusiones multimillonarias, que he estado tomando a su nombre en pro de nuestra isla”, sostiene Quiñones de Longo en el intercambio, en el que no se hace referencia a transacciones específicas.

Pese a los señalamientos de la gobernadora y la filtración del intercambio, la fuente señala que la ex secretaria interina “está confiada en que Dios sabe la verdad y la dará a conocer”.