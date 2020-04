El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Vega Ramos, denunció este martes que las presuntas acciones de la pasada ayudante ejecutiva del Departamento de Salud (DS), Mabel Cabeza, apuntan a posibles violaciones a ley y reglamentos gubernamentales, por lo que radicó una querella ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

La querella se basa en las denuncias públicas de la exsecretaria interina del Departamento de Salud, Concepción Quiñonez de Longo, sobre el presunto esquema de contrataciones e irregularidades en procesos en el Departamento de Salud liderado por Cabeza.

“La Oficina de Ética Gubernamental tiene que investigar de inmediato lo ocurrido en el DS. No podemos permitir el modus operandi de los funcionarios del gobierno del PNP quienes buscan favorecer familiares y amigos mediante contrataciones indebidas y en clara violación de los procesos quede impune", señaló el representante el declaraciones escritas.

"Los actos descritos por la pasada secretaria interina del departamento reflejan que el poder del gobierno recae en unos pocos y que aprovechan cualquier oportunidad para favorecer a los suyos”, denunció Vega Ramos.

Vega Ramos sostuvo que las presuntas acciones denunciadas violentan el Artículo 4.2 incisos (b), (g) y (h) de la Ley de Ética Gubernamental, que establece que "un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley. No puede intervenir, directa o indirectamente, en cualquier asunto en el que él, tenga un conflicto de intereses que resulte en la obtención de un beneficio para él".

El artículo establece además que "la autoridad nominadora o un servidor público con facultad de decidir o de influenciar a la autoridad nominadora, no puede intervenir, directa o indirectamente, en el nombramiento, ascenso, remuneración o contratación de su pariente".

El legislador también solicitó a la OEG que investigue las alegaciones contra Cabeza Rivera en torno a lo relacionado al manejo de la pandemia del COVID-19. “A pesar de haber sido relevada de sus funciones como ayudante en el Departamento de Salud, Mabel Cabeza Rivera fue reclutada como ayudante en La Fortaleza en asuntos de salud, a pesar de no tener ningún tipo de preparación en el área de salud".