Raúl Maldonado Nieves, hijo del exsecretario de Hacienda, reiteró esta mañana que el gobernador Ricardo Rosselló “es un corrupto”, a la vez que señaló que el primer ejecutivo “sabe todo” sobre las denuncias que ha realizado desde ayer cuando su padre fue destituido de todos los cargos en el gobierno.

El abogado subrayó que el gobernador ordenó que se alterara un informe sobre los furgones con ayuda humanitaria de la fundación Unidos por Puerto Rico que se habían extraviado.



"El gobernador dijo al frente mío que cambiaran el reporte", dijo Maldonado Nieves en una entrevista radial (WKAQ – 580 AM).

Cuestionado sobre por qué, a su juicio, el gobernador supuestamente dio esa orden, el también contable respondió que este lo hizo "para proteger a su esposa".

La auditoría sobre los vagones estuvo a cargo de la firma de consultoría BDO Puerto Rico y Robles & Associates. El informe reflejó que no había evidencia de que se hubiese hecho un mal manejo o utilización de la ayuda.

“Hubieron muchas situaciones en ese momento que querían ayudar a Puerto Rico, pero en la manera que se dio no fue en la mejor manera”, estableció.

Maldonado Nieves indicó que su padre “todo lo que ha hecho, lo ha hecho por el bien de Puerto Rico”.

“Que haya tenido que trabajar con esta bola de corruptos, que lo hayan querido chavar, pues…”, indicó.

Igualmente, dijo que está disponible para llevar sus denuncias al Negociado Federal de Investigaciones Federales (FBI, en inglés).

“Que me toquen la puerta”, dijo.

Maldonado Nieves aceptó estar consciente de las consecuencias de sus expresiones y anticipó que le podrían “fabricar” alegaciones en su contra.

“I know (lo sé), no me importa”, señaló.

Estas expresiones de Maldonado Nieves se producen luego de unas publicaciones en su cuenta de Facebook, donde ha arremetido contra el gobernador y ha pedido que, si lo quieren desmentir, lo sometan a una prueba de polígrafo.

Su padre, Raúl Maldonado Gautier, fue destituido ayer de sus cargos en el gobierno luego de que este indicó en una entrevista radial que en la agencia que dirigía había una "mafia institucional" que constaba, entre otras cosas, de venta de influencias, destrucción de documentos, otorgación de licencias falsas y acceso a datos privados de contribuyentes.

Tras estas expresiones, el gobernador dijo que perdió la confianza en quien era su jefe de Hacienda, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el principal oficial financiero (CFO, en inglés) del gobierno.