View this post on Instagram

Amigos llegamos a los 2 millones para el Oncològico y no tan solo eso , lo pasamos . GRACIAS A todos los que me ayudan para poder lograrlo . Nada como esta isla y su gente. Que viva el hospital Oncològico. GRACIAS por el cariño. El año que viene volvemos. Gracias a todos los auspiciadores, voluntarios, bomberos,policías, Emergencias Médicas y mi querida familia de Telemundo pero sobre todo a todos los puertorriqueños, Estoy muy orgulloso de todos?????????? DA VIDA , volvemos el año que viene.