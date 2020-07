La confirmación del primer caso por COVID-19 en Culebra llega justo el día que la isla municipio reabre el balneario Flamenco, uno de los principales atractivos para los turistas que ya regresan a visitar las bellezas naturales de la zona bajo serias medidas de seguridad para evitar la propagación del virus.

“Hemos tenido reuniones con los comerciantes y la preocupación que comparte la mayoría es que las personas vengan orientadas y con los equipos de prevención para la continuidad del cumplimiento del toque de queda y la orden ejecutiva, pero creo que estamos preparados para atender a los turistas en los próximos meses”, expresó el alcalde de Culebra, Iván Solís.

Hoy, a más de tres meses de la emergencia, el Departamento de Salud anunció la confirmación del primer caso de COVID-19 en Culebra tras los resultados de una prueba molecular. Hasta ahora la isla municipio contaba solo con dos casos positivos probables, los que, posteriormente, fueron descartados tras la realización de exámenes adicionales, dijo el ejecutivo municipal.

Solís indicó que el primer positivo se trata de una estudiante que viaja regularmente a la zona metropolitana por motivos académicos. “Ya la epidemióloga Wanda Ponce ha estado en contacto con la persona y se está monitoreando a las personas que tuvieron contacto con ella y el municipio va a darle continuidad a los métodos de seguridad entre la ciudadanía, como la utilización de mascarilla y la entrega de alcohol y sanitizer”, señaló el ejecutivo municipal.

Tras confirmarse el diagnóstico, la isla municipio de Vieques se mantiene como el único pueblo del país sin casos confirmados de COVID-19, aunque sí tiene 23 casos positivos probables registrados.

Según los datos de Salud, San Juan es el municipio con más casos positivos confirmados (307), seguido de Guaynabo (104), Carolina (104) y Bayamón (103). Asimismo, la capital domina las estadísticas de casos positivos probables con 665 infectados, seguido de Bayamón (322) y Carolina (235).

Los casos positivos confirmados del virus en Puerto Rico suman 1,729, mientras que los casos positivos probables son 5,808. Las muertes por la enfermedad se mantuvieron en 153.

El municipio de Culebra inició sus operaciones administrativas el 16 de junio y desde hoy se reabre el balneario. La operación del área turística será entre 8:00 a.m. y las 5:00 p.m., se ha limitado el cupo de personas a 300 y no se permitirá acampar. “Se va a estar tomando la temperatura, se le va a proveer mascarillas a las personas que no tengan una y se les va a echar alcohol en las manos, además de otros métodos de prevención”, dijo.

Al momento, contó, se está empezando a ver la llegada de turistas, pero de una manera controlada y no el volumen típico de la temporada.

Agregó que se han delimitado unas áreas donde las personas podrán ubicarse durante el tiempo que estén en la playa manteniendo el distanciamiento. Dijo que el Municipio está realizando en la zona labores de mantenimiento preventivo, ya que el 1 de agosto comenzará la reconstrucción del balneario. “Estos trabajos incluyen la construcción de oficinas administrativas, la reubicación de los kioscos, nuevas duchas y servicios sanitarios y toda el área de acampar. El costo del proyecto es de $3.5 millones”, dijo sobre las labores que se extenderán entre año y año y medio.

Solís indicó que tiene una reunión pautada para hoy con la directora de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Mara Pérez, para discutir varias de las preocupaciones de los vecinos, como el reglamento para los residentes de la isla municipio, la construcción y finalización del muelle de carga y los itinerarios de viaje ante las limitaciones que ha habido por el COVID-19. “Estamos exigiendo que los itinerarios sean estables y a beneficio tanto del residente como de las personas que nos visitan”, dijo.

El panorama se complica ante la reducción que ha habido de asientos disponibles en cada viaje para lograr el distanciamiento físico. Según el plan informado por la ATM, el espacio para visitante fluctúa entre el 10% y 15% de la capacidad de la embarcación.