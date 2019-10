Aerostar Airport Holdings, LCC, compañía administradora del Aeropuerto Luis Muñoz Marín, informó hoy, lunes, que realizará mañana un simulacro de un accidente aéreo.

El evento comenzará a las 9:00 a.m. y durará entre seis a ocho horas. No obstante, aseguró la compañía, el aeropuerto continuará operando de forma normal y no se afectarán las operaciones aéreas, los pasajeros o el público en general debido al ejercicio.

“Spirit Airlines estará suministrando la aeronave que utilizará para el simulacro y el evento contará con la participación de varias líneas aéreas”, informó la compañía mediante un comunicado de prensa.

De igual manera, debido al ejercicio, se espera que el tráfico aumente durante el simulacro.